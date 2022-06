Kako da smršate 8 kilograma za 14 dana? Ključno je da ove dve namirnice izbacite iz ishrane!

Najvažnije je da ograničite dnevni unos "pogrešnih" kalorija.

Nije lako početi sa dijetom, a još teže je biti disciplinovan i izdržati sve muke do kraja.

Sa druge strane, morate da budete realni i da shvatite da višak kilograma neće nestati preko noći kao i da morate mnogo da se potrudite da biste smršali.

Naravno, to nikako ne znači da ne treba da se potrudite da skinete višak kilograma.

A po rečima američkog nutricioniste Horhea Kruza, put do vitke linije je jednostavan – sve što treba da uradite jeste da smanjite unos ugljenih hidrata i šećera.

Kruz smatra da glavni uzrok gojaznosti ne leži u količini unetih kalorija, već u količini “pogrešnih” kalorija koje svakodnevno unosimo.

Koje su to “pogrešne” kalorije?

Problem nastaje kada unosimo hranu koja se pretvara u šećere, a to su ugljeni hidrati. Dakle, sve se svodi na lučenje insulina i njegovu ulogu u procesu mršavljenja. Što više šećera unosimo u organizam, to se povećava lučenje insulina, hormona koji sprečava pretvaranje masnih naslaga u energiju.

A samim tim se i kilogrami nagomilavaju.

Ukoliko iz ishrane izbacite ugljene hidrate i šećer, moguće je da izgubite i do 8 kilograma za 2 nedelje, tvrdi on. On predlaže da se uvede izbalansiran ishrana, a to znači da u toku jednog dana imamo 3 glavna obroka i 2 užine.

Na ovaj način će se metabolizam ubrzati.

U ovoj dijeti praktično nema strogih ograničenja porcija i nema osećaja gladi. To pravilo važi za sve namirnice, osim za one koje imaju “pogrešne” kalorije, odnosno obiluju ugljenim hidratima i šećerima.

Dozvoljen unos ovih “pogrešnih” namirnica je do 100 gr dnevno.

Izbacite namirnice koje obiluju zasićenim mastima, a počnite više da jedete hranu bogatu vlaknima i proteinima.

