Ženstvenost i privlačnost najviše zavise od ovoga: Saveti MONIKE BELUČI koje svaka žena treba da zapamti

Mogu da vam se ne dopadaju filmovi i uloge Monike Beluči, ali morate se složiti sa činjenicom da je u pitanju jedna od najlepših i najprivlačnijih glumica današnjice.

Ženstvenost i dostojanstveno starenje ove glumice, okupiraju naslovnice brojnih magazina koji su pisali o izgledu i stilu poznate glumice, a naslavi na tu temu se pišu već godinama, i svi se svojski trude da otkriju njenu tajnu.

Monika Beluči je i inspiracija mnogim ženama. Iako ima savršenu liniju, Monika je jednom prilikom priznala da izbegava dijete.

U jednom intervjuu, Monika je istakla da je tajna ženstvenosti zapravo u unutrašnjem svetu i u svesti svake žene.

– Ženstvenost je, pre svega, stvar intelekta. Prava ženstvenost ima mnogo maski, a ovo nikako nije pitanje oblika ili veličine – rekla je ona, aludirajući na to da fizički izgled gotovo da uopšte i ne utiče na to koliko će neka žena biti privlačna i ženstvena.



Monika Beluči veruje da se ženstvenost krije u stanju duha i u odnosu žene prema samoj sebi, a tek onda na osnovu odnosa prema drugim ljudima. Ukoliko ste sigurne u sebe, to će na neki način isijavati iz vas i postati uočljivo drugim ljudima.

Prema njenom mišljenju, prava lepota počinje tamo gde prestaje savršenstvo. Perfekcionizam i nastojanje da budete potpuno bez mane, potpuno su pogrešni. Nasuprot tome, trebalo bi da prihvatite sebe, da radite na sebi do one mere do koje se osećate lagodno i lepo.

U jednom intervjuu, Monika je dala i jedan praktičan savet koji može da posluša bukvalno svaka žena. Poenta saveta nije u samom predmetu, već u nepokolebljivoj želji da se dopadnete sami sebi i da za sebe uradite nešto lepo. Tako ćete pokazati snagu svoje ženstvenosti.

– Veoma je dirljivo setiti se kako je moja baka, sa 80 godina, bojilastavljala karmin na usne pre nego što je izašla iz kuće. I to je bilo smelo: pokazala je da i dalje želi sebi da ugodi i da bude mlada . Biti ženstveno je moguće u bilo kom uzrastu. To se oseća se na energetskom nivou – rekla je čuvena glumica.

