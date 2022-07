Kako da proverite da li je ON pravi muškarac za vas? Postavite sebi tri KLJUČNA pitanja

Tri najvažnija detalja otkrivaju budućnost vaše veze.

Upoznali ste zabavnog i simpatičnog muškarca, ali niste sigurni da li je on onaj “pravi”?

Vreme je da na trenutak zanemarite emocije i postavite sebi nekoliko ključnih pitanja.

Iako nijedno od njih nema veze sa vašim osećanjima, to ne umanjuje njihovu praktičnost i važnost.

Da li je zadovoljan na poslu?

Njegov stav oko karijere može da vam otkrije da li vaši životi idu prema istom cilju ili ne. Važno je da partnera pitate da li voli ono što radi. Isto tako morate da procenite da li možete njegov posao da uskladite sa svojom vezom.



Kakva je bila njegova poslednja veza?

Razgovor o bivšim partnerima će vam pokazati kako će se on ponašati u narednom periodu, kad prođe vreme njegovog najboljeg ponašanja i osvajanja. Tu temu možete da započnete tako što ćete ga, na primer, pitati: Kako to da je takav super frajer kao on slobodan.

To je uostalom kompliment koji će dodatno podstaći razgovor. Zreo i saosećajan muškarac, će vam obično nabrojati neke od kvaliteta svojih bivših, pre nego što počne da vam objašnjava zašto stvari nisu funkcionisale. Ako je on pritom nervozan, trese nogom ili je veoma kritičan, problem je verovatno u njegovom nedostatku strpljenja i razumevanja.



Kako se nosi s dugovima?

Pre svega, dug nije uvek loš. Muškarac sa studentskim kreditom se “pametno” zadužio, jer je to investicija koja će se isplatiti u budućnosti. Način kako se odnosi prema novcu, pokazatelj je njegovog karaktera i odgovornosti.

Razgovarajte tako da na jednostavan način razgovor možete da preusmerite prema finansijama. Spomenite mu da ste upravo platili račun za svoju kreditnu karticu i gledajte reakciju. Ako je i doneo neke brzoplete odluke, sve je u redu dok vam spominje kako je platio svoje dugovanje.

Autor: