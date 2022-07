KOJI ZNAKOVI ZODIJAKA NAJVIŠE PATE? Evo ko je najtužniji tokom vladavine RETROGRADNOG MERKURA!

Nešto najbolje što možete da uradite da biste izbegli nesporazume jeste da tokom retrogradnog Merkura idete na odmor, savetuje astrolog Jovana Vilimonović.

Retrogradni Merkur najviše će osetiti osobe koje su rođene u znaku (ili su u podznaku) Blizanaca ili Device, kaže astrolog Jovana Vilimonović. Za one koji više znaju, pogledajte gde je Merkur u natalu, kojim poljem vlada i znaćete na šta se konkretno odnosi. Imajte u vidu da je on benefik (harmonični aspekt), ne može da donese neke tragedije ili nešto strašno. Da biste izbegli eventualne probleme, pročitajte sledeće savete...

1. Ne započinjite ništa novo (posao, ljubavnu vezu, ne otvarajte novu firmu) - male su šanse da će ishod biti dobar.

2. Ne potpisujte ugovore ili neke važne dokumente. Ukoliko je to neizbežno, sve pročitajte pažljivo, koncentrisano i više puta.

3. Ne kupujte nov ili već korišćeni automobil ili telefon.

4. Ne donosite konačne odluke, samo pregovarajte.

5. Bavite se starim, odloženim poslovima.

6. Ne ulazite u rasprave sa drugima, bilo na poslu, bilo kod kuće - u suprotnom rizikujete svađu, impulsivno ponašanje, zatvaranje nekih vrata zauvek.

- Pošto je Merkur retro uglavnom i svake godine tokom leta, jer ima tri retro hoda, pitaju me klijenti da li je dobro tada ići na odmor. Iskreno, to je nešto najbolje što možete da uradite da biste izbegli nesporazume - savetuje Jovana Vilimonović.

Ove godine Merkur je bio retrogradan od 11. maja do 2. juna, i opet će biti od 11. septembra do 30. septembra. Četvrti hod počinje 30. decembra i nastavlja se u 2023. godini. Imajte to u vidu.

