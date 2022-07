Zvala me je ljubavnica mog muža i rekla da sam DOSADNA u krevetu: Sigurno nije očekivala OVAKVU osvetu!

Posle 14 godina braka jedna Britanka je saznala da njen suprug ima ljubavnicu, a onda je priča dobila prilično neobičan epilog.

– Suprug i ja smo zajedno 14 godina, a on već sedam godina ima ljubavnicu. On ima 39, a ja 37 godina. Imamo dva sina, od devet i šest godina – počinje ona svoju priču.

Njen svet se srušio kada je nedavno na suprugovom laptopu pronašla tajni folder sa stotinama mejlova, u kojima je pročitala razgovore između njega i misteriozne ljubavnice.

– Bila sam skrhana kada sam to videla, htela sam odmah da ga izbacim napolje. Bilo je jasno da imaju kvalitetan seksualni život i da su razvili osećanja jedno prema drugom. Čim se tog dana vratio kući, bukvalno sam na njega bacila gomilu odštampanih mejlova – napominje Engleskinja.

– Slomila sam se kada je sve priznao, ali sam shvatila da ga još volim. To je bilo pre nedelju dana, oboje smo plakali, a on je rekao da su mu naše početne godine bile najbolje u životu, i da želi to nazad. Takođe, ispričao je da se bojao na šta je ljubavnica sve spremna, i da je raskinuo s njom već nekoliko puta. Na kraju ju je definitivno ostavio i odlučio da se bori za svoj brak – objašnjava ona.

Onda je usledio novi šok!

– Telefonom me je nazvala žena s kojom me je muž varao! Očigledno nije dobro podnela raskid i besno mi je rekla da sam ja kriva za njihovu aferu, da sam budala, kao i da sam dosadna u krevetu…

Rešila sam da joj se osvetim tako što ću probati da oprostim svom mužu i da sačuvam naš brak. Tako da mi je, na neki način, svojim pozivom pomogla da donesem odluku – zaključila je Britanka.

