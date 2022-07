Vrućina loše utiče na ove organe: Šta savetuje lekar i kako samo jedan kiseli KRASTAVAC može da vas spasi

Prevelika količina vode nije dobra.

Visoke temperature su možda pogodne za kupanje, sunčanje i druge vesele letnje aktivnosti, ali daleko od toga da je vrućina sama po sebi dobra za ljudsko zdravlje.

Izuzetno je važno pozabaviti se različitim segmentima zdravlja, jer neki organi zaista mogu da stradaju.

Možda vam to ne bi palo na pamet, ali, između ostalog, mogu da stradaju i bubrezi. Nefrolog Ivan Litvinov, podseća da je po toplom vremenu opterećen i kardiovaskularni sistem ali i organi koji uklanjaju višak tečnosti iz organizma – pluća, koža i bubrezi.

On ističe da mnogi ljudi prave greške kojima svoje zdravlje dovode u rizik. Što je temperatura viša, to su i greške češće, a jedna od najčešćih je i “nalivanje” vodom. Hidratacija je, naravno, bitna, ali prekomerni unos tečnosti može da preoptereti bubrege.

– Ukoliko se pije previše vode tokom dana, pravi se nepodnošljivo opterećenje za bubrege. Oni jednostavno nemaju vremena da sve to prerade. Ovo je posebno opasno za ljude koji imaju probleme sa bubrezima, hipertenzijom i kardiovaskularnim bolestima. Povećava im se zapremina cirkulišuće krvi, povećava se hipervolemija (povećanje zapremine krvi). Ovo na kraju može dovesti do pogoršanja hroničnih bolesti – objasnio je Litvinov i dodao da je najbolje što možemo da uradimo, da nastavimo da unosimo jednaku količinu tečnosti kao i do sada.

Kako sačuvati bubrege?

On je dao i jedan sasvim praktičan savet koji možete da primenite gotovo svakodnevno.

– Kada izlazite na vrelu ulicu, pojedite mali kiseli krastavac. To će vam pomoći da se manje znojite i budete manje žedni – tvrdi on. Sa manjom žeđu, nećete osećati potrebu za vodom i nećete je piti u prevelikim količinama.

Neophodno je čuvati bubrege. Izuzetno nezgodna stvar, kada se o njima radi, jeste to što se bolesti bubrega često manifestuju nejasnim simptomima koji se zanemaruju, pa se pacijenti jave lekaru prekasno.

Najlakše ćete probleme sa bubrezima uočiti promenama u urinarnom traktu i nejasnim bolom u leđima. Uz to, mogu da se jave vrtoglavica, otoci, osećaj hladnoće u telu, svrab i iritacija kože, mučnina, umor i osećaj slabosti, pa čak i otežano disanje.

