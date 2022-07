Umorni ste od traženja partnera i hoćete da odustanete od LJUBAVI? Psiholog kaže da uradite nešto drugo

Mnogi ljudi osećaju pritisak okoline.

Kada uđu u srednje tridesete godine, mnogi ljudi koji do tada nisu pronašli partnera za ceo život, počnu da razmišljaju o odustajanju od ljubavi, ili da se trude sve do iznemoglosti, samo kako bi tu ljubav pronašli.

Neki tada počnu da veruju da je priča o ljubavi za ceo život samo mit, dok drugi počnu da osećaju pritisak i neku vrstu osude ili sažaljenja okoline.

Ovom pritisku, naročito su izložene žene, koje rođaci, roditelji i prijatelji često zasipaju pitanjima tipa: “Kad ćeš da se udaš, zašto si toliko izbirljiva, kad ćeš da rađaš…”

Mnoge žene tada počnu da idu na sastanke na slepo, ulaze u veze sa muškarcima koji im se ne dopadaju dovoljno, sve u želji da ispune očekivanja koje okolina ima od njih. Takvo ponašanje, jednostavno, ne dovodi do željenog rezultata i istinske sreće koju svako zaslužuje.

– Većina nas želi ljubav i partnera sa kojim bi delili život, ali to pokušavamo da postignemo na pogrešne načine. Greška je u tome što nastavljamo da živimo na isti način i nadamo se da će to nekako dovesti do drugačijih rezultata. Znamo da to nema nikakvog smisla, a ipak nastavljamo da se ponašamo u skladu sa našim ukorenjenim vrednostima i stavovima- ističe psiholog Olga Romaniva.

Prema Olginom mišljenju, svako ko želi da stupi jednog dana u brak sa nekom koga iskreno voli i ko mu po većini stvari zaista odgovara, treba dobro da razmotri svoje ponašanje i ustaljene navike. Shvatite šta to u vašem životu ide u prilog tome da se vaša želja ostvari, a šta vas to, sa druge strane, sabotira u tome.

Najbolje što možete da uradite za sebe, ako ste u potrazi za partnerom, jeste da jednostavno izađete napolje. To ne znači da treba da pristanete na sastanak sa prvim ljudima koje sretnete i da otvorite profile na svim sajtovima za upoznavanje, već da jednostavno upoznajete ljude i da budete otvoreni za druženje, dopisivanje i izlaske.

Samim upoznavanjem velikog broja ljudi, imaćete veći izbor i mogućnost da upoznate nekoga ko vam zaista odgovara. Pored toga, ne zaboravite da je život splet slučajnosti, pa nije nemoguće da na dobru osobu naletite kada to najmanje očekujete. Ipak, budite svesni da se to neće dogoditi ako samo sedite između svoja 4 zida.

– Da biste pronašli zaista zdravu vezu, mnogo je važnije da budete spremni za takvu vezu. Radi se o identifikovanju pogrešnih obrazaca i misaonih procesa koji vas možda sprečavaju da dobijete ono što želite- objasnila je Romaniva.

Uz to, nije loše i da neko vreme ipak provedete sami i da ne tražite partnera. Neka to bude period u kome ćete ramišljati o onome što smo malopre naveli. Neka to bude vreme koje ste izdvojili samo za sebe, za stvari koje volite i za rad na svojim veštinama, osobinama i znanju. Svaka stabilna i izgrađena osoba, treba da bude samodovoljna.

– Ne postoji brži način da odgurnete čoveka od toga da mu stavite do znanja da vam on treba. Ukoliko muškarac vidi da ga žena doživljava kao priliku za emocionalno zadovoljstvo ili način da popuni svoju “prazninu“, sigurno će otići. Želeti muškarca nije isto što i potreba. Potreba je stanje uma u ​​kojem se osećate inferiornim ili emocionalno praznim i pokušavate da popunite taj prazan prostor vezama. Potreba obično proizilazi iz nedostatka samopoštovanja. Osećate da vam nešto nedostaje i pogrešno verujete da će veze biti lek. Ukoliko ste bili nesrećni pre veze, bićete nesrećni i u njoj. Umesto da se sažaljevate zbog usamljenosti, poradite na svom odnosu prema sebi - savetuje psiholog.

Autor: