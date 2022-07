'Žiranti sjajnog letovanja'

Nekoliko dana pre putovanja treba početi sa nekim probiotikom. Neka to bude i najbolji-Duobiotik, savetuje dr spec. Vladimir Stojanović.

Blaga nervoza, jurnjava, kašnjenje letova, neredovna ishrana a zatim promena klime, pijaće vide i druga vrstaishrane su sjajne podloge da se poremeti crevni balans i da nam problemi sa stomakom naprave problem na letovanju pa čak i da dan-dva ne možemo da se kupamo. A da li smo toliko bogati da sebi smemo da dozvolimo da nam ,,neko,, oduzme dva dana odmora teško zasluženih. Jedna kapsula dnevno Duobiotika par dana pre i sve vreme puta će sigurno pomoći da se ovakav početak odmora ne desi.

A onda more....

Čak i koža sa najboljim pigmetom i sa najjačim zaštitinim faktorom pocrveni na suncu. Sem one koja je ostala bezbedno u stanu pod klima uredjajem. Jecovit je savršena kombinacija ulja iz ajkuline jetre obogaćeno prirodnim izvorima vitamina A, D i E koja će rešiti i blago i jače izgorelo kožu i preko noći je umiriti. Ko je probao zna o čemu pričamo. No sve više je onih koj redovno uveče tokom letovanja mažu svoju kožu Jecovitom kako bi je umirili, ishranili i obogatili i spremili za sledeći dan na suncu kako bi postala i ostala bašunasto meka i sa dugotrajnim bronzanim sjajem.

Već kod prve preplanulosti, raste samopouzdanje, lepše nam stoje sve krpice koje smo poneli i svaki flert je sve spontaniji. Ozosept sprej u maloj bočici treba biti uvek pri ruci jer.... ukus prvog poljupca je vrlo presudan i često se pamti. Ozosept sprej dezinfikuje i osvežava dah i pri top sprečava nastajanje afti koje se često javljaju tokom letovanja.

No, da se ne lažemo često se letnje avanture ne završe samo poljupcem. More, talasi, strast...često vode ka avanturi. A ko će ga znati, možda podsvesno svi zbog toga i idemo na letovanje. Završilo se kako se završilo neka se tu nadje Babyrapid brzi test za trudnocu, pa ako zatreba.... Pouzdan i tačan za sve one koji su tolko nestrpljivi i žele rezultat što pre.

I koliko god crta da se izbroji na testu ne treba se sekirati. Tu je Magnezijum 400+B6 vitamin koji i smanjuje i smiruje svaki stres....Ma treba se opustiti ti i relaksirati i kako reče Skarlet o Hara: ,,O tome ću misliti sutra,,.....kada se vratim sa letovanja....

