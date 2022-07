Detoksifikacija sokovima- da ili ne?

Pijace su se zašarenile najrazličitijim voćem i povrće, a temperature su porasle.

Ovo se može smatrati idealnim trenutkom za jedan kvalitetni detoks prirodnim sokovima, i to čitavog organizma. Ipak, pre nego što se upustite u detoks sokovima, valjalo bi da se informišete o čitavom procesu koji jeste detoksifikacija, tj. njegovim prednostima i manama.

Šta je detoksifikacija sokovima?

Bez obzira da li razmišljate o “prečišćavanju” svog tela sokovima da biste smršali, ili zato što vaše telo treba da se oslobodi zimskih toksina, važno je prvo odmeriti prednosti i nedostatke ovog kratkog, ali restriktivnog trenda ishrane.

Detoksifikacija, odnosno, čišćenje prirodnim sokovima je dijeta u kojoj osoba skoro isključivo pije sokove od voća i povrća dve nedelje, 10 dana ili drugi vremenski period. Iako to zvuči prilično zdravo, najbolje je pogledati šta nauka kaže o detoksifikaciji sirovim voćem i povrćem. Pre nego što se prepustimo popularnosti, krećemo da objasnimo kako funkcioniše detoksifikacija.

Koje su ključne tačke o čišćenju sokovima?

Zagovornici tvrde da sokovi za čišćenje mogu pomoći u uklanjanju toksina iz tela, kao i da pomažu pri gubitku težine. Ipak, istraživanja su povezala tečnu ishranu sa povećanim rizikom od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i poremećaja u ishrani.

Pozitivna strana čišćenja sokovima je prilično očigledna. Konzumirate puno voća i povrća, za koje znamo da bi trebalo da zauzimaju polovinu našeg dnevnog unosa namirnica. Studije su pokazale da sokovi od voća i povrća mogu povećati nivoe važnih vitamina i antioksidanata, uključujući folat, vitamin C, vitamin E i beta karoten.

Dakle, u teoriji, čišćenje sokom je korisno za ljude kojima je teško da jedu dovoljno voća i povrća. Ali, kako stara izreka kaže: previše dobre stvari može biti loše!U stvarnosti, detoks sokovima nije posebno zdrav, pogotovo ukoliko je rigorozan.

Naime, sok od voća i povrća je skoro potpuno lišen proteina, zdravih masti i određenih vitamina (kao što je B12) – sve od vitalnog značaja za zdravlje. Recimo, samo proteini i masti su ključni za fizičko zdravlje, zarastanje i funkciju mozga. Pored toga, vlakna se uklanjaju iz voća i povrća tokom procesa ceđenja soka. Znamo da su ona važna za „hranjenje“ zdravih bakterija u našim crevima. Vlakna nam pomažu da se osećamo siti, sprečavaju prebrzo povećanje šećera u krvi i zatvor.

Potrošnja nedovoljnog broja kalorija može uzrokovati da osoba doživi simptome koji odražavaju nizak nivo šećera u krvi jer telo nema dovoljno energije. Primeri ovih simptoma uključuju nesvesticu, slabost, dehidraciju, glavobolje i glad.

A postoje još veće zdravstvene brige za određene pojedince, kao što su oni koji imaju probleme sa bubrezima. Kako su bubrezi odgovorni za uklanjanje oksalata, nastaje problem jer je baš ovaj element onaj koji se može naći u visokoj koncentraciji u sirovim sokovima, te su bubrezi prisiljeni na neuporedivo brži i zahtevniji ritam rada.

Da li detoksifikacija sokom pomaže u gubitku težine?

Doduše, čišćenje sokom može dovesti do kratkoročnog gubitka težine, ali to ne znači da je to zdrav način za mršavljenje. Ne samo da je brz gubitak težine nezdrav, već i ne traje. Brojka na vagi zaista može biti manja, ali to ne znači da je izgubljena bilo kakva masnoća. Štaviše, gubitak mišića usporava metabolizam. Ovo zapravo može doprineti povećanju telesne težine, kada ponovo počnete da jedete redovnu hranu.

Dodatno se stvari komplikuju kada u obzir uzmemo i mogućnost da osoba konzumira sokove koji nisu pasterizovani ili nije imala drugi tretman za uklanjanje bakterija. Tada postoji veći rizik od bolesti. Ovo posebno važi za veoma mlade i starije ljude, kao i za one sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Ako čišćenje sokom uključuje laksative ili druge metode stimulacije creva, osoba može izgubiti previše hranljivih materija u stolici. To može dovesti do dehidracije i neuravnoteženosti elektrolita.

Da li čišćenje sokom pomaže detoksifikaciji?

Ukoliko je vaša ishrana sama po sebi nezdrava, ukoliko konzumirate masnu hranu ili previše alkohola, sigurno se osećate da vam je potrebna ‘detoksifikacija’. U toj situaciji, čišćenje sokovima zvuči kao savršeno rešenje. Ne zaboravite, naša tela su veoma efikasna u samostalnoj detoksifikaciji.

Umesto da svoje telo “šokirate” ovako tankom i posnom hranom, bolje se fokusirajte na zdravu ishranu koju, naravno, možete dopunjavati sokovima od sirovog voća i povrća, kao i orašastim plodovima. Smatra se da vlakna iz ovih namirnica pomažu u eliminaciji nekih toksina, dok njihove fito-hemikalije mogu pomoći u promovisanju detoksifikacije kancerogenih materija. Inače, fitohemikalije i biljni pigmenti smatraju se vitaminima 21. veka. Bukvalni prevod reči fitohemikalija je biljna hemikalija (grč. phyto = biljka). Pojam se odnosi na stotine pa i hiljade biološki aktivnih nehranjivih hemikalija pronađenih u biljkama.Sve u svemu, dobro izbalansirana dijeta koja sadrži adekvatne količine vitamina (uključujući vitamine B) pomaže u podržavanju prirodnih puteva detoksifikacije tela.

Zdrave alternative čišćenju sokovima

Umesto da se odlučite za rigoroznu dijetu sokovima koje ćete konzumirati umesto obroka, preporučuje se mešanje voća i povrća kao i da jedete celo voće i/ili povrće zajedno sa nekim izvorom proteina. Jedan od ukusnih načina da ipak imate koristi od potencijalnih prednosti ceđenja sokova, plus prirodna vlakna iz ove hrane, jeste uživanje u voću i povrću u obliku smutija. Naime, to je odličan način da unesete preporučene dnevne porcije voća i povrća!

Pomešajte svoje omiljeno voće i povrće sa grčkim jogurtom ili sojinim mlekom, kako biste uneli i prekopotrebne proteine. Za zeleni smuti, uparite kelj ili spanać sa smrznutom bananom. Za ružičasti smoothie, uparite bobice sa malo smrznutog karfiola.

Na kraju, važno je znati da, iako sami sokovi mogu biti zdravi, oni nisu nutritivno izbalansirani i ne bi trebalo da se koriste kao zamena za obrok. Dakle, ove godine preskočite čišćenje sokova i uživajte u celom voću i povrću kao delom vaših obroka i grickalica ili ih pomešajte da biste napravili ukusni smuti.

Bakterije u crevima i detoks sokovima

Kratko čišćenje sokom može uticati na nivo bakterija u probavnom sistemu. U jednoj studiji iz 2017. godine, istraživači su otkrili da je čišćenje sokovima zaista povećalo količine Bacteroidetes, bakterija povezanih sa gubitkom težine, i smanjene količine Firmicutes, bakterija povezanih sa povećanjem telesne težine.

Iako zvuči privlačno, pogotovo ukoliko muku mučite sa viškom kilograma, budite oprezni. Poremećena crevna flora je poslednja stvar koju želite i prva stvar koja izaziva mnoge poremećaje i bolesti.

Kako biste svoj stomak negovali na prirodan i zdrav način, preporučujemo Flobian®, 100% prirodno rešenje za nadutost, grčeve i gasove u stomaku. Flobian® sadrži 20 milijardi dobrih bakterija Lactobacillus plantarum 299v, koje ispoljavaju svoje korisne efekte vezujući se za povrišnu creva. U borbi protiv nadutosti i gasova u stomaku, Flobian® deluje direktno na uzrok problema jer posebnim patentiranim mehanizmom sprečava vezivanje štetnih bakterija, kao i apsorpciju njihovih toksina preko ćelija crevnog epitela, i na taj način smanjuje nastajanje gasova u stomaku.

