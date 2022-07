Muška plodnost: Ovo su najbolje godine da postanete otac

Muškarci često misle da njihove godine nisu bitne kada je u pitanju rađanje deteta, a da je biološki sat važan samo za ženu. Međutim, broj i kvalitet sperme opada sa vašim godinama. Sa biološkog stanovišta, stručnjaci preporučuju da je muškarac najpogodniji za očinstvo od kasnih 20-ih do ranih 30-ih.

I dalje je moguće da muškarci budu otac deteta u 50-im i više godina. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, najstariji muškarac koji je dobio dete imao je 92 godine u vreme rođenja. Ipak, istraživači su otkrili da starost muškarca može uticati na šanse para da zatrudne. Muškarci stariji od 40 godina imaju manje šanse za uspeh.

Muški biološki sat

Kako muškarac stari, njegova sperma prolazi kroz genetske mutacije što povećava verovatnoću da se DNK njegove sperme ošteti. Ovo može uticati na plodnost i takođe stvoriti potencijalne uticaje na zdravlje njegove buduće dece.

Studije su pokazale da je veća verovatnoća da će očevi „poodmakle očinske dobi“ imati decu sa neurorazvojnim poremećajima. Studija sprovedena 2010. godine primetila je da potomci muškaraca starijih od 40 godina imaju petostruki rizik od razvoja poremećaja autističnog spektra u poređenju sa opštom populacijom, prenosi Times of India.

Muškarci obično nikada ne prestaju da proizvode spermu, ali javlja se pad kvaliteta sperme s godinama. Svetska zdravstvena organizacija je postavila parametre sperme koji su merila za zdravu spermu. To uključuje broj, morfologiju (oblik) i pokretljivost (pokret). Počevši od oko 35 godina, muškarci mogu primetiti da se njihovi parametri sperme pogoršavaju.

Zdravlje sperme i plodnost

Zdravlje sperme može zavisiti od različitih faktora koji utiču na šanse za plodnost. Što se tiče količine, plodnost je najverovatnija ako sperma ispuštena u jednoj ejakulaciji sadrži najmanje 15 miliona spermatozoida po mililitru. Premalo sperme u ejakulaciji može otežati trudnoću. Kada je u pitanju pokretljivost spermatozoida, trudnoća je moguća sa manje od 40% spermatozoida u ejakulatu koji se kreće, pri čemu je 40% prag jer što je više, veće su šanse za plodnost.

Kada su muškarci najplodniji?

Starost u kojoj je muškarac najplodniji je između 22 i 25 godina. Predlaže se da se deca rađaju pre 35. godine. Posle ovog uzrasta, plodnost muškaraca počinje da se pogoršava. Nakon 35. godine, spermatozoidi mogu dovesti do trudnoće u kojoj mogu doći do mutacija. Dalje, ako je starost muškarca iznad 45 godina, onda su šanse za pobačaj mnogo veće, bez obzira na starost trudnice.

Koliko treba čekati?

Koliko godina je premlado i premlado da bi postalo otac? Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Epidemiologi & Communiti Health pokazalo je da postaje otac pre 25. godine može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica i čak može dovesti do prerane smrti u srednjim godinama. Studija je otkrila da muškarci koji su postali očevi ranije u životu imaju veće šanse da imaju loše zdravlje i da umru mlađi od onih koji su odložili očinstvo do svoje 30. do 44. godine. Osim toga, postoji znatna količina psihičkog i finansijskog stresa koji može doći sa rođenjem deteta u ranom odraslom dobu kada niste u potpunosti spremni za to.

​Faktori načina života koji utiču na plodnost

Postoji mnogo faktora načina života koji mogu ometati kvalitet sperme. To uključuje lošu ishranu, pušenje, konzumiranje alkohola, uzimanje rekreativnih droga i gojaznost. Pokretljivost spermatozoida je sposobnost spermatozoida da se efikasno kreće kroz ženski reproduktivni trakt kako bi dosegla i oplodila jaje. Pušenje je povezano ne samo sa smanjenjem kvaliteta sperme, već i sa njihovom količinom i pokretljivošću.

Koji testovi plodnosti su dostupni za muškarce?

Ako vi i vaša partnerka neko vreme pokušavate da zatrudnite, ali bezuspešno, morate da posetite lekara. Za muškarce, postoji širok spektar testova da se utvrdi da li ste neplodni ili ne.

Počnite sa procenom urologa. Moraćete da prođete fizički pregled i lekar će vas pitati o vašoj medicinskoj istoriji i životnim navikama.

Fizički pregled će uključivati pregled vaših testisa, gde će lekar tražiti varikokele, abnormalne formacije vena iznad testisa.

Takođe možete dobiti analizu sperme i sperme, gde će stručnjak proveriti broj vaših spermatozoida, njihov oblik, kretanje i druge karakteristike.

Pored toga, može se odlučiti i za procenu hormona, u kojoj će lekar proceniti nivo testosterona i drugih hormona u telu.

Ostali testovi uključuju genetsko testiranje, antitela protiv sperme, retrogradnu ejakulaciju itd.

​Kako proizvesti optimalnu spermu

Da bi se proizvela optimalna sperma, neophodno je jesti zdravu hranu. Ako imate višak kilograma, gubitak nekoliko kilograma će vam olakšati začeće. Neke studije sugerišu da ishrana bogata antioksidansima takođe može pomoći. Smanjite alkohol i pušenje da biste poboljšali kvalitet sperme. Postepeno odustajanje od oba je najbolja opcija. Neka vam prepone budu hladne jer testisi prave najbolju spermu kada su malo hladniji od ostatka vašeg tela. Da biste to uradili, izbegavajte da nosite preusku odeću, da dugo odmarate laptop u krilu, da provodite mnogo vremena u vrućem okruženju ili da sedite duže vreme.

Kako sačuvati svoju plodnost?

Zdrav način života je odličan način za poboljšanje opšteg zdravlja sperme. Međutim, ne postoji garancija da će to sprečiti efekte vaše starosti na vašu plodnost. Ako želite da zaštitite svoju plodnost, možete razmisliti o zamrzavanju sperme dok je ona najmlađeg i najzdravijeg kvaliteta. Zamrzavanje sperme je proces prikupljanja, analize, zamrzavanja i skladištenja muške sperme. Ovo vam može pružiti veću fleksibilnost kada je u pitanju kada želite da imate decu.

Koliko je efikasno zamrzavanje sperme?

Zamrzavanje sperme je veoma efikasan proces i uspešno se radi od 1953. Preživljavanje sperme od odmrzavanja je preko 50 procenata, tako da neke sperme ne prežive proces zamrzavanja. Međutim, ako je uzorak visokog kvaliteta, onda ovo smanjenje nije problem za začeće zdrave bebe. Nema dokaza da upotreba zamrznute sperme može povećati rizik od zdravstvenih problema kod bebe.