BUDVA TE ZOVE! Letuj u najlepšim hotelima po super cenama!

More koje budi, more koje dišemo, more kojim se odmaramo. Sa toplim letnjim danima dolazi i vreme godišnjih odmora kojem se svi radujemo. Razmišljate gde ćete ove godine na more?

U srcu Budve nalaze se hotelski kompleks Slovenska plaža i hotel Aleksandar, koji svojom lepotom i originalnim konceptom već dugi niz godina privlače turiste iz celog sveta. Oba hotela posluju u okviru Hotelske grupe “Budvanska rivijera”, najveće hotelske grupacije u Crnoj Gori.

Okupana zelenilom i plavetnilom, TN Slovenska plaža je oaza za mir i odmor. Izgrađena u stilu malog grada šarmantne arhitekture, plavih mediteranskih škura, širokih bulevara, sa deset vila koje nose nazive mediteranskog bilja, „Slovenska plaža“ pruža sve uslove za spokoj kakav ste zamišljali.

Uz raznovrsne hotelske sadržaje – otvorene bazene, restorane, barove, salone ljepote, teniske terene, zabavne i rekreativne aktivnosti, Turistički rizort „Slovenska plaža“ je i ovog leta pravi izbor za sadržajan i nezaboravan odmor.

Hotel Aleksandar nudi simfoniju mirisa i luksuza u ambijentu raskošnog zelenila, a nalazi se na samom ulazu u kraljicu Mediterana. Ako ste ljubitelj prirode uživaćete ispod borove hladovine i doživeti odmor iz snova. Cilj ljubaznog hotelskog osoblja je da se gost oseća dobrodošao, prijatno i da ponese najlepše uspomene iz hotela.

Kada se otvore plave želuzine, meštani Budve će vam za želuzine reći škure, pa kad obasja umiljato mediteransko sunce i oseti se miris mora, svaki gost će shvatiti zašto se odmor na ovakvom mestu smatra posebnim doživljajem koji se pamti.

U hotelima se priprema mediteranska hrana koja obiluje ribom, neizostavnim specijalitetima kuće, kuvanim jelima, dezertima kojima se svi vrate, a naposletku posebno uživanje predstavlja ritual ispijanja domaće kafe na nekoj od mnogobrojnih terasa sa pogledom.

Za sve koji odluče da letuju u Turističkom naselju Slovenska plaža ili hotelu Aleksandar mogu iskoristiti specijalnu ponudu kojom se odobrava 10 % popusta za boravke do kraja sezone i minimum 3 noćenja. U pratnji dve odrasle osobe jedno dete do 10 godina na zajedničkom ležaju ima besplatan boravak, drugo dete od 2 do 12 godina na pomoćnom ležaju ostvaruje 50% popusta.