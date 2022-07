BOL U LAKTU MOŽE POSTATI PROŠLOST - Kiropraktičar za Pink o uzrocima i efikasnom LEČENJU: EVO KAKO DA SPREČITE VEĆE KOMPLIKACIJE! (VIDEO)

Kiropraktičar Miloš Mrkić, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je najčešći razlog za nastajanje bola u laktu i problema u ovoj zoni zgloba prelom, kao i pomeranje sitnih kostiju i koštanih fragmenata.

- On je jedan složen zglob, čvrst zglob, koje sačinjavaju tri kosti. Jedna kost nadlaktice i dve kosti podlaktice, koje su uvezane jakim ligamentarnim vezama i one čine da taj zglob bude čvrst i da ima jaku potporu - rekao je Mrkić.

Kako kaže, zglob lakta je jedan od najaktivnijih delova tela, s obzirom da povezuje zglob ramena sa šakom i dodaje da se u njemu dešavaju mnogi pokreti u toku dana.

- Naslanjanje na laktove dok sedimo u toku dana može da dovede do povreda struktura - kaže Mrkić.

On je rekao da je ograničenje pokreta nešto što prati ova stanja, dodaje da će osoba koja ima problem sa laktom imati i ograničenje pokreta.

- Jedan od pratilaca ovog stanja jeste bol u zoni lakta, koji u zavisnosti od uzroka može biti na različitim mestima - rekao je Mrkić.

Kada su u pitanju terapijske mere, ističe da je najbitnije prvo odraditi dobru dijagnostiku.

- Treba videti da li je došlo do upala tetiva, najbolje je svakako se obratiti što pre lekaru, jer komplikacije mogu prouzrokovati bolove jakog intenziteta. Ukoliko se to na vreme ne sanira, može dovesti i do ograničenja pokretljivosti i funkcije lakta - rekao je Mrkić.

Kako kaže, terapijske strukture se najpre odnose na fizikalnu terapiju, uz pomoć koje se dolazi do smanjenja upalnog stanja. Kako dodaje, u nekim situacijama su potrebni i lekovi protiv bolova, kako bi se lakše radilo.

- Vežbe su takođe bitan segment u samom oporavku, jer pomažu da ne dođe do ograničenja zgloba - rekao je Mrkić.

Komentarišući tragičan slučaj mladića koji je otišao kod kiropraktičara gde mu je polomnjen pršljen, nakon čega je upao u komu, pa i nakon tri meseca preminuo, Mrkić je rekao da je tu teško bilo šta reći, jer, dodaje, niko ne zna kakve su bile okolnosti koje su dovele do svega ovoga.

- Ako se takva vrsta intervencije izvodi u zdravstvenim ustanovama, gde isključivo pre tretmana prolazite preglede lekara kako ne bi došlo do nekog drugog problema koji bi mogao da smeta u rešenju problema, onda su šanse za takve komplikacije skoro nemoguće - rekao je Mrkić.

