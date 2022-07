Ne koristi NIJEDAN preparat, a izgleda 10 godina mlađe: Njena tajna je u 4 sasvim PROSTE stvari

Kako bi izgledale mlađe, neke žene su spremne da izdvoje pravo malo bogatstvo na skupe preparate ili tretmana, ne bi li skinule koju godinu sa lica.

Međutim, mnoge zaboravljaju da je neophodno poraditi na osnovama zdravog, jedrog i lepog izgleda, a to su upravo stvari o kojima je u svom videu pričala Izabela Luks.

Ova tiktokerka ima 30 godina, ali kaže da je njena koža ista kao što je bila i pre 10 godina. Sam pogled na njeno lice treba da bude dovoljan razlog da se nejni saveti uzmu u razmatranje. Njeni saveti, pritom, nemaju nikakve veze sa sredstvima za podmlađivanje.

Izabelin prvi savet je da noću spavate između osam i devet sati.

– Deluje puno, ali je veoma važno da se sve vaše ćelije zaista podmlade preko noći – objašnjava ona i dodaje da je taj proces na svom “vrhuncu” između 23 sata i ponoći, takod a je važno i vreme u koje legnete u krevet.

Njen drugi savet, odnosi se na položaj u kome spavate. Ne bi bilo loše da se istrenirate da spavate na čeđima, umesto na boku ili stomaku. To je sasvim moguće i zaista je samo stvar navike.

Izabela je priznala da je i sama imala problema, pa da se i dalje trudi da joj spavanje an leđima pređe u naviku. Ovo je važno, jer prilikom spavanja na leđima nema pritiska jastuka na lice, pa ne dolazi do “gužvanja” kože koje može da dovede do pojave bora oko očiju.

O tome koliko je hidratacija važna, ne treba previše govoriti. Pored toga što voda potpomaže varenje, voda pomaže i u normalizaciji krvnog pritiska i pospešuje neometano funkcionisanje celog organizma. Uz sve to, voda je izrazito važna i za sjaj kože.

Četvrti savet je da sami pripremate svoju hranu. Kuvanje sopstvene hrane pomaže u sprečavanju starenja, jer na taj način vi imate pšotpunu kontrolu nad namirnicama i hranjivim materijama koje unosite u organizam, a pojedine hranjive amterije imaju ogroman uticaj na zdravlje i izgled kože.

