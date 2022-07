Saveti za ŠMINKU na plaži: Minimalno i vodootporno, niko neće ni PRIMETITI da ste se našminkali

Bitno je da nađemo odgovarajuće nijanse i ne preteramo.



Sve žene koje obožavaju šminku, vole je i kada dođu vreli letnji dani. S tim da svakako lice ne bi trebalo da izlažemo direktno suncu, sasvim je svejedno da li ćemo imati neku lakšu šminku tada na sebi ili ne.

Ipak trebalo bi da se povede računa o kakvoj vrsti šminke je reč i koju bi trebalo izbegavati.

Kada je rutina šminkanja u pitanju, makeup proizvod koji je uvek nezaobilazan je uvek puder. Ipak, kada se radi o danima provedenim na plaži i na letnjem suncu, klasičan tečni puder bi zaista trebalo da preskočite.

Ukoliko ipak želite da ujednačite ten, odnosno da prekrijete one problematične delove, predlažemo da se zadržite na korektoru, i to u minimalnoj meri.



Vrsta pudera koja vam može biti od ogromne koristi dok ste na plaži, jer se podrazumeva da ćete se pojačano znojiti, tj. da će vam se koža presijavati, jeste translucent. On je fantastičan za matiranje, i možete ga nanositi sporadično i nekoliko puta dnevno.

Bronzer bi takođe mogli da stavite ali veoma minimalno i bez preterivanja.

Kako da naglasite obrve, a da vam ne nestanu čim uđete u vodu? Ukoliko ste navikli da ih dodatno naglašavate, možete to da uradite i kada ste na plaži. Preporuka je da koristite olovku za obrve u odgovarajućoj nijansi, kao i inače, a onda da ih na kraju fiksirate pomoću providnog gela za obrve.

Sjaj i ruževe za usne, definitivno treba da preskočite. Labelo može jedino da prođe, ako imate problem sa ispucalim usnama.

Senke za oči i ajlajner bi isto trebalo da preskočite, i sve što vam je ostalo da dodate svom makeup izgledu za plažu jeste vodotoporna maskara.

