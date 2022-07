Kako pravilno da ispoljite BES? Isprobajte dve TEHNIKE koje će vam pomoći u tim situacijama

Bes je negativna emocija koju nikako ne treba da potiskujete, već je potrebno da pronađete način da je ispoljite i nosite se s njom.

U pitanju je impulsivna reakcija na specifičnu situaciju, a ako ga ne ispoljite na pravilan način, možete da naiđete na druge probleme i neodobravanje okoline.

Važno je da naučite kako da prepoznate osećanje besa pre nego što vas potpuno preplavi, ali i kako pravilno da reagujete u takvim situacijama. Ovakve tehnike se uglavnom uče na psihoterapijama uz pomoć psihoterapeuta, ali možete da ih praktikujete i sami.

Prvi korak ka ovome je učenje takozvane STOP tehnike. Klijentu se daje instrukcija da se seti poslednje situacije ispoljavanja besa. On zajedno sa psihologom pokušava da otkrije automatsku misao koja mu je u toj situaciji prošla kroz glavu. To je misao koja je direktno vodila u agresivnu reakciju.

Kada se ovakva misao identifikuje radi se na tome da se ona eleminiše tako što će klijent u sebi govoriti STOP na sam začetak iste. Takođe, moguće je da automatsku misao zaustaviti tako što će vizualizovati u mislima crveni znak stop čim primeti da se ona javlja. Pritom, bitno je da je klijent u stanju mišićnje tenzije dok ovo zamišlja kako bi situacija što više nalikovala na realnu.

Sledeći korak se sastoji u tome da klijent nabroji najmanje jednu posledicu ispoljavanja besa i nepoželjnog agresivnog ponašanja za sebe i za bliske ljude kojima je stalo do njega. Dok ovo izgovara klijent to treba da čini sa osećanjem žaljenja. Zatim se klijent uvodu tehniku relaksacije gde dolazi do eleminisanja mišićne tenzije. Ovo se postiže na primer izgovaranjem u sebi rečenice ,, Moje ruke postaju sve više i više realaksirane. “ Ovakva rečenica može postojati za svaki deo tela od vrata pa nadole. Istovremeno se daje instrukcija o ritmičnom i dubokom disanju koje deluje opuštajuće.

Nakon ovoga, klijentu se predočavaju alternativna ponašanja koja su moguća u situacijama kada pobesni. Ova ponašanja ne uključuju javljanje osećanja besa. Klijent zamišlja sebe da primenjuje ova ponašanja i proverava da li se osećanje besa gubi ili ne. Nakon ovoga ispituju se pozitivne posledice koje su povezane sa alternativnim ponašanjem koje nije agresivno. Tokom ove vežbe psiholog ističe kakve će pozitivne posledice po sebe i po druge klijent imati dok se bude ponašao na alternativan način, a sa druge strane kako će se negativne posledice sve više gomilati ukoliko se bude ponašao na prvobitan način, odnosno agresivno.

Ovo je samo deo tehnika koje psiholog primenjuje kako bi klijentu pomogao da iskontroliše svoj bes, a zajedno sa njim i nepoželjno ponašanje. Treba imati na umu da do pozitivnih rezultata može doći samo upornim vežbanjem jer se zapravo jedan sistem odnosno mehanizam koji je postojao kod osobe zamenjuje drugim.

Učenje novog načina reagovanja se odvija na nivou celog organizma – menjaju se misli, osećanja i fizička reakcija organizma. Kada se jednom usvoje alternative za stari način reagovanja to je dobar znak da se one neće pojavljivati u budućnosti ili će biti vrlo retke.

