Istraživanje otkrilo: VAŠE GODIŠTE otkriva koliko ste puta godišnje vodili ljubav

Učestalost, kvalitet i zanimanje za seks se nakon deset godina smanjila.

Kao što možete pretpostaviti, najviše seksa praktikuju ljudi u starosti od 18 do 29 godina – prosečno 112 puta godišnje. Nakon 29. godine ta brojka počinje opadati. U dobi od 30 do 39 godina ljudi prosečno vode ljubav 86 puta godišnje, a u dobi od 40 do 49 – 69 puta, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Sex Research.

U studiji je učestvovalo 1.170 muškaraca iz Amerike. Ispunjavali su anketu, zapravo odgovarali na pitanja o svojim seksualnim navikama, uključujući koliko često praktikuju seks, koliko su zadovoljni, kolika im je želja za seksom uopšteno…

Anketu su ispunjavali dva puta s razmakom od deset godina.

Kao što su istraživači pretpostavili, učestalost, kvalitet i zanimanje za seks se nakon deset godina smanjila. Ipak, oni koji su bili boljeg zdravstvenog stanja, vodili su ljubav češće.

Zaključak je da ljudi uglavnom gube interes za seks što su stariji, iako je mnogo onih koji imaju sasvim solidan seksualni život i sa 70, 80 godina.

To pak dovodi do sledeće teorije, a to je kako je sve zapravo u glavi i nema baš toliko veze sa starenjem tela. Dr. Justin Lehmiller, istraživač sa Instituta Kinsey smatra da to nema nužno veze s fizičkim starenjem, već psihičkim.

– Kako starimo, tako se povećava verovatnoća razvijanja hroničnih zdravstvenih tegoba i to, naravno, negativno utiče na učestalost i kvalitet seksa. Ali, i psihološke promene itekako uteču na to, osećaj da starimo. Ljudi koji se osećaju staro, verovatno će doživeti oštar pad u kvalitetu seksualnog života dok će ljudi iste starosne dobi, ali koji se osećaju mlado, imati bolji i češći seks – objasnio je.

Dodao je kako pomenuto istraživanje zapravo dokazuje kako je mozak „najveći polni organ“ te da, bez obzira u kojem se životnom veku ljudi nalaze – od tinejdžera do zlatnog doba, način na koji razmišljaju o sebi i kako se osećaju u vlastitoj koži, itekako utiče na oblikovanje seksualnog iskustva, prenose mediji.