Šta se zaista dešava kada PROGUTAMO žvaku? Evo kako ona deluje na organizam

Ne brinite, neće se zalepiti za creva.

Dok ste bili mali sigurno ste veliki broj puta čuli da nikako ne valja kada progutate žvaku jer može da se zalepi za creva.

Međutim, koliko je ovo zapravo istina i kako žvakanje žvake utiče na organizam?

Naime, iako se žvake sastoje od smole, voska, masti i emulgatora koji nisu svarljivi, čovekov želudac svakodnevno prima određene količine nesvarljive hrane, pa to samim time nije neobično, niti opasno po život.

Tako se u trenutku kada progutate žvaku, njeni delovi koji ne mogu da se svare ostaju u telu sve dok se želudac ne izbori s tim, a potom se, posle određenog vremena, izbacuju iz organizma.

Takođe, priče o štetnom uticaju progutanih žvaka imaju i drugu stranu, što svedoči činjenica da veliki broj progutanih žvaka u kratkom roku može da stvori probleme u varenju, naročito kod male dece.

To se vrlo retko dešava, ali kada se desi, onda je potrebna hitna intervencija doktora. Sledeći put kada budete progutali žvaku nemate o čemu da brinete jer će se vaš digestivni trakt sasvim uspešno izboriti s tim.

Kako žvakanje žvake utiče na organizam?

Deformiše izgled lica

Stalno žvakanje može da dovede do poremećaja koji utiče na zglobove vilice i mišiće oko usta. Ukoliko žvaku žvaćete u trenucima stresa, rizik je posebno veliki, jer ljudi tada imaju tendenciju da nesvesno jače stiskaju zube.

– Ako previše žvaćete žvaku, može se desiti da dobijete četvrtastu liniju čeljusti, tačnije oblika brade. Treba obratiti pažnju i na mastikatorne mišiće, odnosno mišiće za žvakanje, koji baš zbog česte upotrebe žvakaćih guma mogu da izazovu i glavobolju. Jednu žvaku nemojte da žvaćete više od 45 minuta, jer posle toga postaje dosta tvrđe i onda taj jači pritisak prilikom žvakanja negativno utiče na zube i vilicu – upozoravaju stručnjaci.

Poremećaj crevne flore

Žvakaća guma bez šećera je poslednjih godina postala veoma popularna. Međutim, neka istraživanja kažu da ako takva guma sadrži veštačke zaslađivače, njena česta konzumacija može da dovede do disbioze crevne flore, odnosno do njenog poremećaja, i na taj način da podstakne bakterije koje su odgovorne za gojaznost.

Izaziva nadutost

Kada žvaćemo žvaku, stvaramo dodatnu pljuvačku, a to smanjuje šanse za mučninu i razne nelagodnosti u stomaku. Međutim, isto tako dolazi i do gutanja vazduha, što bi moglo da rezultira gasovima koji dovode do nadutosti.

