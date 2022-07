Sve što niste znali o hijaluronskim filerima

Ako prvi put razmišljate o hijaluronskim filerima i šta oni mogu da učine za vaše lice, onda je svakako važno da se informišete o svim najvažnijim pojedinostima u vezi sa njima. Pre svega, treba da znate da su oni tu kako bi vašem licu povratili mladalački i jedar izgled kože, koja sa godinama postaje opuštenija i tanja.

Naša koža i zglobovi prirodno sadrže hijaluronsku kiselinu, ali kako godine prolaze, ove količine se smanjuju. Situacija u i na koži može se popraviti uz pomoć hijaluronskih filera, unutar kojih se nalazi ova kiselina koja privlači vodu, pa tako za do 1000 puta povećava svoj volumen. Efekti ubrizgavanja filera su odmah vidljivi, jer koža dobija hidriran izgled i vraća svoj uobičajeni volumen. Ukoliko želite da dodatno istaknete određene delove lica, poput jagodica, brade ili vilične kosti - hijaluronski fileri su najbolje rešenje za to.

Kako da se ponašate pre, tokom i posle tretmana hijaluronskim filerima?

U nekoliko kratkih crta ćemo naglasiti najvažnije što treba da znate o ovoj estetskoj proceduri.

Pre tretmana: 24 sata pre tretmana ne treba piti alkohol ili uzimati aspirin. Drugi lekovi su dozvoljeni samo ukoliko ih pijete zbog hroničnih bolesti.

Tretman ubrizgavanja filera: Pre samog ubrizgavanja hijaluronske kiseline, lekar će vam naneti anestetik. Kada on počne da deluje, lekar će vam tankom iglom ili kanilom, u željeno područje, ubrizgati hijaluronski filer.

Nakon tretmana: Nakon stavljanja filera, 48 sati ne bi trebalo masirati ili trljati tretirani deo. Isto toliko treba sačekati i sa fizičkom aktivnošću. Naredne dve nedelje treba izbegavati dodatne estetske tretmane na licu, kao i izlaganje jako visokim ili niskim temperaturama (sauna, solarijum...).

Koliko dugo traju efekti hijaluronskih filera na licu?

Ovo je sigurno pitanje koje ćete postaviti vašem lekaru, ukoliko prvi put odlazite na tretman. Odgovor zavisi od toga da li dolazite na tretman kako biste vratili jedar izgled licu, povratili volumen kože i ispravili manje bore (efekti traju od 12 do 18 meseci) ili želite da vam se uz pomoć filera oblikuju jagodice ili vilica (efekti traju i do 24 meseca). Kada je povećanje usana u pitanju, efekti traju nešto kraće (od 6 do 12 meseci) i na ove tretmane treba dolaziti redovno, kako bi se održali postignuti rezultati.

Da li postoje neželjena dejstva upotrebe hijaluronskih filera?

Ova vrsta filera je prilično bezbedna za korišćenje, ali kao i sa svim tretmanima koji se rade na licu, treba biti oprezan i prepustiti se stručnjacima. Sertifikovani medicinski stručnjaci u Epilionu znaju tačno kako treba i koje količine hijalurona ubrizgati u lice, kako bi efekti bili što bolji i kako bi pacijenti bili zadovoljni. Modrice, crvenilo i otok su cesta pojava za koju lekar ne moze garantovati da nece da nastane. Odlaskom kod medicinski nestrucnog osoblja rizikujete da se na vasem licu razviju komplikacije, od kojih neke ostavljaju i trajne posledice (npr. opstrukcija krvnog suda sa posledicnom nekrzom koze i oziljavanjem).

Kako se hijaluronska kiselina po prirodi nalazi već u našem organizmu, većina neželjnih efekata poput osipa ili svraba, mogu da nestanu brzo, no ipak i dalje treba biti vrlo oprezan i pažljivo birati lekara koji će vam ubrizgati filere.

5 benefita hijaluronskih filera zbog kojih ćete poželeti da odmah zakažete tretman

Uz hijaluronske filere i efekte koje ćete odmah uočiti nakon tretmana, uspećete da izbrišete umor sa lica, nekoliko godina i povratite mu sjaj. A u nastavku delimo sa vama 5 najvećih benefita ovakvih tretmana:

1. Vidljive i fine bore se smanjuju - ukoliko imate veliki broj bora oko očiju, nosa ili usana, onda ih je moguće ublažiti ubrizgavanjem filera, koji će ih popuniti,

2. Minimalno invazivan tretman – manje boli od estetskih operacija i ne zahteva posebno vreme za oporavak,

3. Koža je zategnuta i hidrirana - hijaluronska kiselina privlači vodu, čime koži donosi mladalački, zdrav, zategnut i hidriran izgled kože,

4. Ćelije kože se brže regenerišu - hidratacija je jako važna za povećanu regeneraciju ćelija kože i nove ćelije će učiniti da koža izgleda mlađe, zdravije i življe,

5. Ubrizgavanjem hijalurona koža postaje zaglađenija i ujadnačenija - ovo je posebno važno za sve one koji imaju neka udubljenja ili ožiljke na njoj. Iako hijaluron nema moć da izbriše ožiljke, on može dodati volumen licu na delovima gde je koža neujednačena. Adekvatnom primenom hijaluronskih filera postižu se anti-age rezultati koji u mnogome mogu i parirati hiruškim metodama.

Ukoliko su vas ovi benefiti podstakli da razmislite o ulepšavanju vašeg lica, vreme je da zakažete tretman hijaluronskim filerima i donesete mladalački izgled svom licu. Prvi & najbolji vaš Epilion!

Autor: