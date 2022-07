Od DEHIDRATACIJE DO LOKALNE TROMBOZE - Evo zašto je VAŽNO da ispoštujete ova PRAVILA kada je TEMPERATURA napolju VISOKA

Vrućina može da ostavi velike posledice na naše zdravlje. Toplotni talas Lucifer donosi temperature preko 40 stepeni Celzijusa.

Evo kako toplota utiče na telo:

1. Otežano disanje, nadražajni kašalj i bronhospazam. U opasnosti su asmatičari i deca.

2. Krvni sudovi se šire, pritisak se spušta

3. Zbog dehidracije dolazi do lokalne tromboze

4. Noge otiču, tečnost se zdržava u donjim ekstremitetima

5. Infarkt usled promene spoljne temperature

6. UV zračenje može da izazove opekotine kože, rak kože i prebrzo starenje

7. Zbog prevelikog izlaganja očiju UV zračenju može se stvoriti mrena.

8. Manjak tečnosti, a ubrzan rad bubrega može stvoriti kamen u bubregu.

9. Znojenje usled visoke temperature može promeniti srčani ritam i uzrokovati dehidraciju i grčeve.

Toplotni udar

Toplotni udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog, prekomernog povišenja telesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama. Poslednjih decenija uočava se trend konstantnog porasta temperature u letnjem periodu što utiče na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva, a to znači da treba biti spreman i ublažiti moguće negativne posledice po zdravlje i odmah reagovati.

Kako da se ponašamo kada je napolju visoka temperatura

Rashladite telo i pijte dovoljno tečnosti da vam boja urina bude svetla. Pijte redovno negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Možete se samo osvežiti tako što ćete u ustima rastopite kockicu, dve leda.

Dehidraciju od vrućina izbegnite uzimanjem limunade, i to odrasli svakih sat do 2, a deca svakih 15 do 20 minuta, po jedna do 2 kašičice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osećaj žeđi da biste povećali unos tečnosti, a ovo pogotovo važi za starije osobe koje slabije osećaju žeđ.

Zaklon od sunca u periodu od 10 do 17 sati

Izbegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, posebno deca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s hroničnim bolestima (mentalne bolesti, dijabetes i dr.) Osobe koje rade na otvorenom, treba češće da se odmaraju, da se sklone u hlad i popiju jednu do jednu i po čašu vode svakih 30 minuta. Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je da se zamotate u hladne mokre peškire ili čaršave, ili da se rashladite mokrim sunđerom, kupkom za noge…

Deci možete mokre peškire stavljati na noge i ruke, ukoliko nemate u kući rashladne uređaje. Nosite laganu široku svetlu odeću od prirodnih materijala. Ako idete van kuće stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočare, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje vazduha. Koristite laganu posteljinu, po mogućnosti bez jastuka kako bi izbegli akumulaciju topline od tela. Jedite češće male i što tečnije obroke – supe i lake čorbe. Izbegavajte hranu prebogatu belančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite mešano sveže voće, takozvane smutije, ili pravite laganu supu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite.

Skolinite se sa vrućine

Sklonite se u najhladniju prostoriju svog stana ili kuće, posebno noću. Ako stan ili kuću ne možete držati rashlađenim, provedite dva do tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. u nekom tržnom centru, kafiću, javnoj zgradi). Izbegavajte izlazak iz kuće u najtoplijem delu dana. Izbegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno da radite, činite to u najhladnije doba dana, što je ujutru između 4.00 i 7.00 sati i posle 17.00 sati. Potražite hladovinu kojom ćete da hodate po gradu.

Ne ostavljajte decu i životinje u parkiranom vozilu. Redovno koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu treba posvetiti novorođenčadi i maloj deci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom SPF 50 i obući ih u laganu odeću koja ih takođe štiti od UV zraka. Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promene vrednosti UV indeksa. Ako vozite, izbegavajte putovanja u najtoplijem delu dana.

Autor: Z.L.