PALI ME KAD MI TOKOM S*KSA GOVORE DA SAM RUŽAN I JADAN! Muškarac u velikom problemu, ne može da nađe devojku

Jedan muškarac iz Velike Britanije voli bude "ponižen" u spavaćoj sobi, ali brine se da će to odbiti žene koje su s njim. Sve što želi je normalna veza, ali voli ekstreman seks i boji se da nikako neće moći da ukroti svoje želje.

- Poslednjih nekoliko godina viđam se s dominom koja me ponižava i "povređuje". Iako volim ono što mi radi, želeo bih da pronađem finu devojku, skrasim se, oženim se i imam porodicu. Sada imam 39 godina i bojim se da ću završiti kao tužan, usamljen muškarac koji plaća za seks jer nemam drugog izbora - zabrinut je Britanac.

Pre dva meseca obećao je sam sebi da će odustati od pornografije i četova, te da će prestati da viđa svoju dominu. Bilo mu je jako teško.

- Sada shvatam da su moji porivi preuzeli moj život, da su bol i poniženje zavisnost. Ne znam zašto me toliko pali to što me ponižavaju i gledanje kako se to događa drugim muškarcima u porno videima. Ali kad čujem ženu kako mi govori koliko sam jadan i ružan, to me stvarno pokreće - priča muškarac kojeg to što ga tretiraju kao psa dovodi do vrhunca.

- I volim bol. Moja domina me veže da ne mogu da se pomerim, a onda me vređa. Problem je u tome što sam svestan da većina normalnih, pristojnih devojaka ne želi ovako da ponižava i povređuje ​​svoje partnere - očajan je.

Za sebe kaže da nije tip koji loše izgleda i bio je na nekoliko sastanaka, od kojih su jedan ili dva dovela do seksa. Ali svaki put nije mogao da uživa jer mu drugačiji seks, od onog koji preferira, ništa ne pomaže, prenosi The Sun.

- Ljubljenje me zapravo ne uzbuđuje. U iskušenju sam da se vratim svojoj domini jer ću se barem tako osećati seksualno ispunjeno. S druge strane, znam da takvo ponašanje nije zdravo i loše je za moje samopouzdanje - ističe i dodaje kako zaista želi da se promeni, ali ne zna kako.

Dobijanje seksualnog užitka iz boli i poniženja je vrsta fetiša. Nije tako neobično kao što izgleda, te ako se radi na siguran način, nije nužno štetno. Ali muškarcu njegov fetiš postaje i zadaje probleme. Šteti njegovom samopoštovanju i sprečava ga da ostvari vezu kakvu želi.

Pronalazak partnera punog ljubavi koji je spreman da se upusti u BDSM možda nije lako. Verovatno je i njegova želja za poniženjem ukorenjena u njegovoj prošlosti.

Možda je odgajan u hladnom okruženju ili je bio kažnjavan kao dete. Bol može da oslobodi endorfine na isti način kao i seks.

Visok nivo uzbuđenja smanjuje reakciju "gađenja", tako da fizička povreda, koja se obično smatra odbojnom, može biti izvor erotskog uzbuđenja.