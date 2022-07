Muškarci otkrivaju 10 STVARI koje im ubijaju ŽELJU ZA SEKSOM - Žene UPORNO ponavljaju ove greške

Britanska seksološkinja Trejsi Koks pitala je 10 muškaraca različitih godišta i bračnih statusa šta ih to odbija kod žena kada je posredi vođenje ljubavi.

1. Žene koje se pretvaraju da vole seks, a ne vole ga

- To se stalno događa. U početku veze ona obožava seks, jako ste joj seksepilni i voljna je svašta da isproba. Šest meseci kasnije kao da ste u krevetu s drugom ženom. Moja partnerka mi je nakon godinu dana veze rekla da ju uopšte ne zanima seks ni orgazam. I šta da ja sad radim?

2. Preterivanje u teatralnosti

- Spavao sam s devojkom koja je stenjala i uzdisala kao porno-zvezda već dva minuta nakon što smo se počeli ljubiti. Zapitao sam se „jesi li ti ozbiljna“. Sve što sam učinio je da sam joj ljubio vrat dva minuta. Nijedan muškarac ne voli kad žene preteruju, to nije uverljivo. Naravno, muškom egu treba dodvoravati, ali mi nismo idioti. Znamo da nismo toliko dobri.

3. Ne voli da eksperimentiše

- Ne bi mi čak dopustila ni da joj pružim oralni seks. Koji je smisao seksa ako ne uključuje oralni seks? Žene koje ne praktikuju nijednu pozu osim misionarske su isto tako loše.

- Volim da budem vezan. To je moja stvar. Ne mislim da je to previše nastrano ili nečuveno, pa zašto mi onda ne bi udovoljila? Ne mora to da voli, ali bar bi trebalo da proba.

4. Komadić toalet-papira tamo gde ne bi trebalo da budu

- Ko želi da pruži oralni seks ženi koja ima komadiće toalet-papira na genitalijama? Moji prijatelji kažu da se to i njima događalo. Treba se oprati pre seksa, ali se treba obrisati peškirom. Molim vas!

5. Ne zna šta bi s penisom

- Ona ga je povukla kao da vuče šargarepu.

- Tretira moj penis kao da je napravljen od stakla. Gotovo kao da ga se plaši. Ozbiljno, ispred nje sam se držao za penis i videla je kako ga čvrsto držim. Samo treba kopirati to što radim. Koliko to može biti teško?

- To nije igračka. Ne možete ga vezati u životinjski oblik kako biste uradile s balonom. Sviđa mi se što su žene fascinirane penisima jer ih nemaju. Ali sačuvajte znatiželju za tim koliko se na koju stranu mogu saviti do posle seksa. Kad ga dirate pre seksa, neka bude seksi.

6. Manjak samopouzdanja

- Nju treba na prevaru izvući ispod čaršava. Deset minuta komplimentiranja i molbi da mi dopusti da je vidim golu. Nije vredno toga – radije bih gledao pornografiju i masturbirao. Ne razumem zašto je i nakon tri godine veze još uvek ovakva. Ne veruje li mi? To me užasno frustrira.

- Samopouzdanje je seksi. To svi znaju. Ako je žena tako stidljiva, da ne smeš ostaviti upaljena svetla ili ako je ne možeš izvući ispod posteljine, seks će u najboljem slučaju biti osrednji.

7. Ne zna da se ljubi

- Bilo je daleko previše akcije s jezikom. Vrtela bi ga u krug u mojim ustima, prvo u jednom smeru, pa u drugom. Mora da ju je kasnije bolio jezik. Nakon toga ga je stvrdnula i nekako ga je kao gurnula u moje grlo, kao da me ubada.

Nakon tog prvog poljupca samo što se nisam počeo smejati jer sam bio uveren da se šali. Jednom sam se usudio da sugerišem da je to što radi čudno i stvarno se uvredila. Mislim da je mislila da se dobro ljubi.

8. Prebrzo je preozbiljna

- Zanimljivo mi je kad spavate sa ženom, a sledećeg dana kad se probudite, ona već ima isplaniranu vašu budućnost. Seks s nekim ne znači da ste automatski par. Muškarcima se ne sviđaju devojke koje imaju „previše potreba“. Previše romantike, prerano preozbiljno shvatanje veze većini muškaraca nije privlačno.

9. Stav da imam sreće što se seksam s njom

- Ne volim kad se žene ponašaju kao da bi muškarci trebalo da budu zahvalni na seksu.

- Ne želim spavati sa ženom koja se za vreme seksa pravi mrtva. Radije se uopšte ne bih seksao nego bio sa ženama koje samo leže i primaju te jasno daju do znanja da neće uzvratiti. Želim spavati s nekim ko uživa u seksu onoliko koliko i ja i želim da učestvuje, a ne da samo leži.

10. Sperma joj je bljak

- Telesne tečnosti su prirodne, ali neke se žene ponašaju kao da je sperma kiselina. Ne mogu verovati. Moja bivša žena je uvek govorila „bljak“ ako bi joj se mala kapljica slučajno našla na nozi. To je uvredljivo i glupo. Odbijala je nešto što zapravo stvara život.

