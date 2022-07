Zelene zastavice u odnosima: Ova dva znaka pokazuju da vaša veza sigurno ima BUDUĆNOST

Partner zna koje su vaše potrebe i trudi se da ih ispuni.

Kao što u vezama postoje “crvene zastavice” koje ukazuju da je vreme da napustite taj odnos, tako postoje i “zelene” koje govore da ste pronašli pravu osobu za sebe.

To znači da pored sebe imate nekoga ko zadovoljava vaše potrebe i uspeva da ih prepozna. Na primer, vi se osećate sigurno, privlačno i prihvaćeno.

Stručnjaci za odnose otkrili su koji su to dobri znakovi koje treba prepoznati kod partnera.

1. Dobro poznaju sebe i zadovoljni su sobom

To obično znači da osoba zna što mu je potrebno u romantičnoj vezi, te je spremna da bude otvorena i iskrena u razgovorima s vama i drugim ljudima. Prema stručnjaku za odnose Laurel Haus, jedan od pokazatelja je i činjenica koliko neko brine o sebi.

Redovna fizička aktivnost i zdrava ishrana pokazuju da je reč o predanom pojedincu koji ima prioritete.

2. Poštuju vaš odgovor “ne”

– To je velika stvar. Za vaše ‘ne’ nije potrebno objašnjenje i nema daljih pregovora, rekla je licencirana bračna i porodična terapeutkinja Žaklin Mendez.

To znači da za partnera fokus nije samo na vašem fizičkom odnosu. Naravno, fizička strana romantične veze je važna, ali ako je to nečija glavna ili jedina briga i fokus, govorimo o crvenoj zastavici. No ako je neko zainteresovan za vas i zanima ga svaki vaš aspekt, a ne samo pitanje što mogu dobiti u takvom odnosu, onda je definitivno reč o zelenoj zastavici.

Autor: