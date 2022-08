22 godine nisam imala intimne odnose s mužem: Mislila sam da me vara, a onda sam saznala PRAVU istinu!

Slučajno je otkrila razlog zbog kojeg njen muž ne želi da vodi ljubav s njom.

Nakon što 22 godine nije imala intimne odnose sa mužem, jedna Amerikanka je otkrila pravi razlog zbog kojeg suprug ne želi da vodi ljubav sa njom.

Žena od 58 godina, koja je želela da ostane anonimna, ispričala je za američke medije da je 40 godina u braku, i da poslednje 22 godine nije imala intimne odnose sa mužem.

Objasnila je koliko joj je to teško palo i kako je dovelo do mnogih problema u braku. Izgubila je poverenje i mislila da je muž vara. Međutim, ona je slučajno saznala pravi uzrok.

U stvari, on se svih tih godina krio i svakodnevno gledao filmove za odrasle. Kada ga je žena uhvatila na delu, on joj je sve priznao.

– Tada je krenula žučna svađa. Rekao mi je da ga seksualno ne privlačim od kada sam se ugojila. Osećala sam se tako odvratno – objasnila je ona.

Psihoterapeut i stručnjak za ljubavne odnose Tami Nelson navodi zašto je zapravo došlo do toga i koja su rešenja ukoliko se susretnete sa sličnim problemom.

– S obzirom na to da žena ima 58 godina, pretpostavljam da njen muž ima oko 60 godina. Pitanje je u kakvoj je on formi? Privlačnost ne mora uvek da bude povezana sa savršenim izgledom. Postoji mogućnost da on na ženi projektuje sopstvenu nesigurnost, pošto je svestan da stari i da mu telo nije tako idealno, kao pre dvadesetak godina – napominje Nelson.

Dobar intiman odnos podrazumeva strastvenu vezu u kojoj svako od vas pruža svoje kvalitete, deli i priča o fantazijama i na kraju krajeva iskren je po pitanju onoga što želi. U tome nema ničeg lošeg ili potrebe da se stidite.

Tami Nelson je dodala da se ovakav problem javlja kada nedostaju intimnost, pažnja i ljubav. Potrebno je da pričate o tome i da ponovo izgradite jak intiman odnos.

Ukoliko i dalje ne možete da pronađete zajednički dogovor, uvek možete da se obratite stručnom licu.

