DISANJE je najvažnije: Ove četiri tehnike će vam pomoći da UBLAŽITE bolove od kontrakcija pri porođaju

O ovim tehnikama najbolje je da se detaljnije posavetujete u školama za trudnice.

Sama pomisao na porođaj može biti zastrašujuća za mnoge žene, posebno ako vam je to prvi put. Da, verovatno ne postoji način da se to iskustvo “ulepša” – velika je verovatnoća da će biti bolno.

Joga i meditacija vam u velikoj meri mogu pomoći da se fokusirate na disanje, za koje se zna da je bitno tokom porođaja.

A sa nekoliko tehnika disanja i opuštanja, možete da ublažite bol i iscrpljenost tokom porođaja. Svesno disanje može da vam pomogne da odvratite um od bola od kontrakcija i stvorite osećaj kontrole i blagostnaja.

Za prvu fazu porođaja: Počnite laganim disanjem



Duboko udahnite kroz nos čim počnu kontrakcije, a zatim pustite da se vaše telo opusti, oslobađajući svu napetost dok izdišete iz usta. Ponovite nekoliko puta, pazeći da opuštate sve mišiće dok dišete.

Da biste olakšali ovu vežbu, ponavljate u sebi rečenicu “Opusti se” u skladu s vašim disanjem. Kada udišete kroz nos i izdišete na usta, potrudite se da opustite sve mišiće.

Brojite svoje udisaje

Dok udišete, brojite do 3 ili 4 i dok izdišete brojite do 3 ili 4. Možda ćete otkriti da vam više prija da udhanete do 3, a zatim da izdahnete do 4.

Kako se kontrakcije intenziviraju: Ubrzajte disanje

Održavajući dah laganim i plitkim, brzo udišite i izdahnite kroz usta, otprilike jednim dahom u sekundi. Usredsredite se na to da vaši udisaji budu tihi, a da izdisanje bude glasnije.

Pokušajte sa promenljivim disanjem

Ovo je mala izmena tehnike laganog disanja. Ona kombinuje lagane udisaje sa čestim i izraženijim izdisajima. Ova tehnika može da vam pomogne da se osetite manje preopterećenim i pod stresom zbog porođaja.

Druga faza porođaja: Fokusirajte dah

Kada se grlić materice potpuno proširi, moraćete da se usredsredite na udisaje koji će vam pomoći da beba izađe. Usredsredite se na bebu u sebi i na prolaz kroz koji mora da prođe da bi izašla u svet. Kada dođe vreme za guranje, udahnite duboko, prislonite bradu na grudi, savijte telo i nagnite se napred. Zatim pritisnite nadole, zadržavajući dah ili polako uspuštajući vazduh. Ne zaboravite da opustite dno karlice i pomognete bebi da izađe tako što ćete otpustite napetost.

Promene u obrascima disanja i napetost od porođaja mogu dovesti do sindroma suvih usta. Ovo možete da ublažite pijuckanjem tečnosti ili sisanjem komadića leda između kontrakcija.

Da bi vam porođaj lakše pao, pomaže da vaš partner prisustvuje porođaju. Fokusirajte se na svoj dah i odbrojavajte do čudesnog osećaja držanja novorođenčeta u naručju.

