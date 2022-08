GREŠKA KOJU MNOGI PRAVE - SAZNAJTE GDE SE ČUVA SLADOLED: Omiljeni letnji slatkiš će ovako zadržati savršen ukus

Sladoled je najpopluraniji letnji desert, a ukusa ima bezbroj. Ova ledena poslastica kojom se možemo u isto vreme i osvežiti i zasladiti može imati pun ukus voća, ali i čokolade, vanile... Bilo da ga kupujete ili sami pravite bitno je kako ga čuvate. Sladoled se čuva u zamrzivaču, ali bitno je kako i gde.

Otkrivamo par trikova koji će pomoći da savršena letnja osvežavajuća poslastica uvek bude kremasta i ukusna. I ako mnogi žele da im sladoled bude pri ruci, najbolje je da ga odložite što dublje u zamrzivač. Tako smanjujete mogućnost da se sladoled brže otopi ako često otvarate zamrzivač.

On ima kremastu teksturu, ali često vađenje i vraćanje u zamrzivač stvara ledene kristale koji kada se istope menjaju mu teksturu i on više nema taj savršen ukus. To nije važno ako ćete odmah pojesti svu količinu, ali ako planirate ponovo da ga zaledite formiraće se veći kristali i još više uništiti ukus sladoledu pri sledećem serviranju. Takođe, bitno je i da poklopac bude čvrst i da vazduh ne ulazi u poslasticu.

Autor: Z.L.