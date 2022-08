EKSPLOZIVNI ORGAZAM ZA OBOJE: Ovako ćete NA KRAJU BITI ZADOVOLJENI - Nekoliko načina da podstaknete VRHUNAC

Mnogi parovi imaju problem u zajedničkom postizanju orgazma. Da niko ne ostane uskrećen za zadovoljstvo, pokušajte sa nekim od narednih saveta, koji pomažu da oboje doživite vrhunac.

Izoštrite čula

Ako želite da izoštrite određena čula, ponekad morate isključiti druga. Ako vam je teško da se usredsredite na sebe tokom seksa, isprobajte kako nošenje poveza za oči menja vaše osećaje. Uskraćivanje sposobnosti gledanja povećava druge senzacije kod većine ljudi, što može pomoći u lakšem postizanju orgazma.

Puna bešika

Zvuči čudno, ali zapravo pomaže. Ako vaša bešika nije prazna, to vam može pomoći da dođete do vrhunca jer pritisak iznutra povećava iritaciju erogenih zona. Naravno, inače ne treba odlagati odlazak u wc, jer je to loše za vaše zdravlje. Ali ako možete da odložite odgoditi odlazak u toalet do nakon seksa, ovaj trik može učiniti čuda.

Važnost dobre sobne temperature

Hladnoća je ubica orgazma. Svima je potrebna toplota i dobra cirkulacija krvi u području genitalija, a samim time i bolja mogućnost doživljavanja vrhunca. Takođe, hladna stopala nisu smetnja samo za vas, već i za vašeg partnera. Znojenje pak, ne boli i nije toliko neprijatno, zato pazite da temperatura u prostoriji nije preniska.

Nema žurbe

Ako vam nešto ne treba tokom seksa, to je stres. Zato odvojite dovoljno vremena da se zajedno zabavite. Ako unapred znate da morate da budete spremni za pola sata, biće vam jako teško da se opustite i prepustite.

Budite otvoreni za nove stvari

Ovaj savet zvuči tako svakodnevno, ali je važan. Jer ako ste dosad imali problema s postizanjem vrhunca, to može biti i zato što još ne znate tačno što biste najbolje radili u krevetu. Budite otvoreni i isprobajte nove stvari i eksperimentišite.

Otkrijte sami sebe

Ako do sada niste masturbirali, možda bi bila dobra ideja da preispitate svoju odluku. Oni koji se s vremena na vreme prepuste sopstvenom zadovoljstvu, najlakše doznaju šta im se zapravo sviđa i kako najlakše doći do orgazma

Autor: Z.L.