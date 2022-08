DA LI VOLITE GROŽĐE? Počinje sezona voća koje je DRAGOCENO za naše zdravlje!

U studiji koju je nedavno objavio časopis Foods, u kojoj su učesnici konzumirali dve šoljice grožđa dnevno i pored toga praktikovali konzumaciju namirnica s visokim udelom masti, doživeli su manje probleme s masnoćom jetre, porastao im je nivo antioksidativnih gena i povećao im se životni vek.

Dr. Džon Pezuto, koji je bio deo istraživačkog tima sa Univerziteta Western New England, koje je sprovelo studiju, procenio je da bi ljudi verovatno mogli da žive oko četiri do pet godina duže ako redovno jedu grožđe, kako piše stranica Eat This, Not That.

„Ono što me raduje u vezi s ovim istraživanjem i uopšteno s ovom temom je da će biti više istraživanja o antioksidansima i njihovoj ulozi u upravljanju bolestima i prevenciji. To će pružiti još više razloga ljudima da se usredsrede na inkluzivnu raznovrsnu hranu“, kaže dijetetičarka Lora MekDermot. Što se tiče objašnjenja zašto je grožđe tako zdravo, MekDermot napominje da „sadržaj antioksidansa čini grožđe protivupalnim“.

MekDermot navodi da „grožđe ima niz antioksidansa, uključujući resveratrol, katehine, kvercetin i antocijane“. Iako priznaje da ta imena možda ne znače mnogo većini ljudi, objašnjava da je stručnjacima lako zaključiti da grožđe ima antioksidanse koji će u kombinaciji s uravnoteženom ishranom pomoći u borbi protiv slobodnih radikala, smanjujući oksidativni stres i proizvodeći protivupalne rezultate.

MekDermot dodaje da je grožđe takođe zdravo jer sadrži fitonutrijente, koji imaju protivupalna i antioksidativna svojstva, pomažu u održavanju zdravih ćelija i DNA i održavanju zdravlja.

„Antioksidansi su jedan od najboljih sastojaka hrane, po mom mišljenju“, kaže MekDermot.