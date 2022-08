ZASLUŽUJETE LJUBAV: Evo kako da ponovo zavolite sebe!

Da, zaslužujete ljubav!

To nije fraza. Verovatno su svi mnogo puta čuli ovu izjavu: “Moramo prvo da zavolimo sebe pre nego što poželimo da volimo nekog drugog“. To može zvučati mudro, ali krije jednu istinu: ako želimo da iskusimo istinsku intimnost, moramo se naučiti da zavolimo aspekte sebe, što ponovo u celu priču uključuje i ljude oko nas.Koliko god želimo da kontrolišemo sopstvenu sudbinu, poražavajuća je istina da je ponekad jedini način da to uradimo tako što ćemo naučiti voleti svoje nesigurne i osetljive delove. Kada se to desi, osećamo slobodu i olakšanje. Nijedna pozitivna poruka od drugih ne može zameniti ovo iskustvo.

Kada naše autentično samopouzdanje ne funkcioniše najbolje, stvaramo lažnu sliku o sebi koja nam omogućava da se osećamo sigurno i prihvaćeno – ali uz značajnu cenu. Svaki put kad se suočimo sa odlukom da podelimo našu najdublju intimu, stojimo na rubu provalije. Često izgleda previše strašno da napravimo korak napred.

Zamislite da uzmete ljubimca koga volite i stavite ga u dvorište sa nevidljivom električnom ogradom. Kada se kreće izvan svog dozvoljenog prostora, on doživi neočekivani šok. Za kratko vreme, vaš ljubimac se neće ponašati kao da postoje granice, jednostavno će ih izbegavati. Ako se bude približavao opasnoj zoni, pokazivaće sve veće znake stresa i anksioznosti. On će zaključiti: svet izvan ograde jednostavno nije vredan bola.

Sada zamislite da isključite struju iz nevidljive ograde, a zatim postavite posudu hrane izvan ograđenog prostora. Vaš ljubimac može biti gladan, ali će i dalje biti uplašen da uđe u slobodan prostor. I kada konačno prelazi liniju, to radi uz strah, predviđajući bol uz nove šokove. Identična je situacija i kod nas: iako žudimo za slobodom našeg pravog JA, neki duboki refleksni instinkt i dalje pokušava da nas zaštiti od povrede.

Svako može saznati više o sopstvenom JA , potrebno je samo da odgovorite na ova dva pitanja:

* Koji delove vašeg autentičnog JA ste morali da sakrivate u svom detinjstvu?

* U vašim trenutnim bliskim odnosima, gde ste ograničeni? Koje delove sebe ne izražavate?

Psihoterapeuti otkrivaju da se ljudi stide upravo svojih jedinstvenih i strastvenih delova. Ovi aspekti ugrožavaju našu sigurnost, ali su i direktan put ka ljubavi i samorazvoju. Ako suzbijemo ove delove, ostaće nam samo osećaj praznine i usamljenosti, koji često vodi do pojave depresije.

Od svih ljudi koje znate, ko vidi i uživa u pravom sebi? Ko se ne plaši strasti, ili je previše zadovoljan svojim sposobnostima? Ko ima velikodušnost duha da vas podstakne na bolje izražavanje sebe? Ovakvi ljudi su dar. Družite se sa njima više i uzvratite im više. Oni vas mogu isceliti. Oni će vas podsetiti da zaslužujete ljubav. To su ono što nazivamo odnosima inspiracije, a mi obično moramo da izgradimo ove odnose u našem ne-romantičnom životu pre nego što ih pronađemo u našim partnerima.

Mnogi od nas veruju da već rade na tome da se zavole, ali akcije često govore drugačije. Umesto da pokušavate samo da pričate o sebi kako verujete da imate samopouzdanja, učinite ova tri značajna koraka:

Brinite o sebi kao što to radite i za druge

Mnogi ovo ne rade jer misle da time pokazuju da su sebični ili da naše potrebe nisu bitne. Nije sebično brinuti o sebi jer zaslužujete ljubav. Saosećanje za sebe znači pokazati zabrinutost za svoju dobrobit i osećanja, kao i za druge.

Održite svoje granice

Napišite listu stvari koje su vam emocionalno potrebne, stvari koje su vam važne i koje vas uznemiruju ili povrede vaša osećanja kada ih ignorišete ili prekršite. Šta god vam je vama važno, važno je. A kada neko ignoriše ono što vam je važno ili prelazi vašu granicu, znaćete – jer to boli. Nemojte to ignorisati. Vaša osećanja su tu da vam kažu šta je ispravno i šta nije u redu. Dozvolite ljudima da znaju koje su vaše granice i šta želite i neće tolerisati. Biti asertivan i preduzimati akcije kako bi se ispunile sopstvene potrebe, izgradiće vaše samopouzdanje, jer će pojačati verovanje u sebe i druge.

Uradite ono što treba da uradite da budete vi

Prvo, shvatite kako se osećate dobro. Nije važno šta je to, ali postanite svesni kako se osećate kada radite te stvari. Saznajte kada se osećate dobro i radite te aktivnosti koliko često možete. Osećaj da vam je dobro u vlastitoj koži je sva dozvola koja vam je potrebna da radite ono što volite. Uradite ono što trebate učiniti da biste bili vi i ne dozvolite nikome da vas krivi ili kritikuje.

Sve ove stvari će vam pomoći da razvijete osećaj ispunjenosti, da ste ponosni na sebe zbog onoga što radite i ko ste, i saznanje da ste dostojni da budete voljeni. Jedina osoba koja u to treba da poveruje ste VI.

Autor: Pink.rs