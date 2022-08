SVI KOJI SU ROĐENI U OVOM PERIODU MORAJU DA SE TESTIRAJU: Bolest može godinama da se krije u KRVI i uništava organe, a NEMA SIMPTOME

Centar za kontrolu bolesti (CDC) savetovao je starije osobe da se testiraju na hepatitis C, čak i ako nemaju neke uočljive simptome, a preporuka se posebno odnosi na one rođene između 1946. i 1964. godine. Ovo je posebno važno jer se infekcija hepatitis C virusom (HCV), smatra "tihom" bolešću, koja može da traje decenijama bez simptoma i pre nego što na kraju izazove ozbiljne zdravstvene komplikacije

Sa mišljenjem CDC-a slažu se i duge zdravstvene organizacije.

"Ako ste rođeni tokom 1945-1965, razgovarajte sa svojim lekarom o testiranju na hepatitis C", savetuje Udruženje profesionalaca u kontroli infekcija i epidemiologiji (APICE).

Osobe koje imaju HIV takođe mogu da budu izložene povećanom riziku od HCV-a. Takođe, ako ste ubrizgavali ili inhalirali drogu (čak i jednom ili davno), ako ste zdravstveni radnik koji je bio izložen krvi, imate tetovažu, primili ste krv transfuzijom pre 1992. godine, lečeni ste od poremećaja zgrušavanja krvi pre 1987. ili ste ikada bili na hemodijalizi - spadate u rizičnu grupu, kažu stručnjaci Klinike Mejo.

Infekcija hepatitisom C može da izazove nekoliko opasnih stanja, upozoravaju stručnjaci.

"Hronični hepatitis C dovodi i do ozbiljnih, čak i po život opasnih zdravstvenih problema kao što su ciroza i rak jetre", upozoravaju. Pošto osobe sa hroničnim HCV-om često žive bez simptoma dugo vremena, ako se znaci jave - to znači da je bolest uznapredovala.

Simptomi hepatitisa C mogu da uključuju tamni urin, umor, groznicu, bolove u zglobovima, promenu boje kože, gubitak apetita, mučninu, bol u stomaku, povraćanje i žuticu. Iako su mnogi od ovih simptoma verovatno uzrokovani nečim drugim osim HCV-a, i dalje je važno da o njima razgovarate sa svojim lekarom.

Testiranje je bitno sredstvo u borbi protiv hepititisa, posebno ako je reč o starijoj grupi.

"Jedini način da saznate da li imate hepatitis C je da se testirate", napominju lekari i dodaju da jednostavan test krvi može da otkrije da li ste zaraženi.

"Procenjuje se da će jednokratno testiranje svih rođenih u periodu od 1945. do 1965. sprečiti više od 120.000 smrtnih slučajeva", navode iz Svetske zdravstvene organizacije. Napominju i da ne postoji efikasna vakcina protiv HVC, ali i da antivirusni lekovi mogu da izleče više od 95 odsto ljudi zaraženih virusom.