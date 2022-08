MUŠKARCI, OVO SIGURNO NISTE ZNALI! ZAŠTO ŽENE STENJU TOKOM S*KSA: Istina će mnoge RAZOČARATI!

Često smo u situaciji da u fimovima tokom "vrućih" scena čujemo kako glumica ispušta određene zvuke, nekoliko reči koje uspeju da izuste uglavnom su pohvala partneru, a svako od nas je razvio posebnu teoriju šta je razlog tome. Tim naučnika spreoveo je istraživaje, te je nakon dugotrajne analize stečenih podataka izveo top 10 razloga zašto dolazi do toga.

Naučnici su proučavali zašto žene stenju za vreme seksa i primetili nešto iznenađujuće – da neke to ne rade iz strasti, nego zbog frustracije, prenosi Krstarica.

Istraživački tim iz Velike Britanije postavio je pitanje stenju li žene za vreme seksa zaista zbog strasti ili iz nekih drugih razloga (kao što je milovanje muškog ega). U istraživanju su ispitali 76 žena, od 18 do 48 godina, o različitim aspektima seksa. Međutim, centralno pitanje bilo je stenjanje. Pri tome su postavljali pitanja poput: "Kakve zvukove proizvodi žena za vreme seksa? Zašto neke žene glasno stenju za vreme ili nakon orgazma?...“

Stenjanje kako bi seks brže završio

Rezultat je otrežnjavajući: oko 92 posto ispitanica priznalo je da stenju kako bi podigle samopouzdanje muškarca, odnosno dale partneru da znanja da je dobar ljubavnik. Mnoge žene bi orgazam radije doživele u tišini. 87 posto dama je priznalo da stenjanje dodatno služi kako bi muškarac brže svršio, odnosno: prema izjavama ispitanica, stenjanje za vreme seksa služi im takođe kako bi brže završile sa seksom

Međutim, pored ovog istraživanja još 10 azloga se navodi kao uzrok zbog kojih žene stenju tokom odnosa...

1. Automatski odgovor na zadovoljstvo

Jedan od najčešćih razloga zbog čega žene stenju tokom seksa je jednostavno zato što je to automatski odgovor na zadovoljstvo. Kao što uzdišu kada potonu u kadi, zadovoljstvo koje dobijaju od seksa može izazvati takođe zvučni odgovor.

2. Automatski odgovor na bol

Naravno, žene stenju i od bola. Ako je vaš muškarac previše grub i žena oseti bol tokom seksualnog odnosa, ona će sigurno stenjati ili vrištati.

3. Da poveća libido

Teško je proći kroz dane stresnog života bez uključivanja emocija. Čak i tokom seksa, neke od tih emocija mogu da prodru u mozak, ali mnoge žene koriste stenjanje kako bi vratile svoju glavu nazad na igru.

4. Da se osećate dobro

Da li ste ikada imali seks sa nekim ko je bio potpuno tih? To je mana da budemo iskreni. Ukoliko vaš partner ne napravi buku tokom seksa, osećate kao da je nešto pogrešno ili da nije uživao. Stenjanje je način da uverite svog ljubavnika da on ili ona radi stvari koje vam prijaju. Možete koristiti sva vaša čula tokom seksa. Važno je da vaš partner prepozna zvuke zadovoljstva. Verujte nam, muškarci vole one male jauke (a neki čak vole i one glasne!).

5. Da promene ritam tonom

Stenjanje je odličan način da promenite ritam, a da ne govorite vašem partneru rečima šta treba da radi.

6. Da požuri stvari

Ponekad je seks tako dug, a vi ste iscrpljeni i želite da se već završi. Ponekad jednostavno želite da vaš partner požuri tako da zvuci, stenjanje ili vrištanje mogu ubrzati vašeg partnera da što pre doživi orgazam.

7. Da smiri stvari

Naravno, ako znate kako da to uradite na pravi način, možete promeniti ritam vašeg tela i zvuk vašeg stenjanja, tako da vaš ljubavnik usporava pre nego što dođe do orgazma. Ako ste ikada imali ljubavnika koji čini stvari malo prebrzo, stenjanje može biti dobar način da vam da više vremena u krevetu.

8. Da bude “vrelo”

Seks je mokar. Seks je prljav. Glasan, nepriličan seks je još topliji!

9. Da ga uključite

Ako je vašem partner potrebno dosta vremena da se uzbudi, tiho stenjanje uz poljupce može pogurati njegov libido.

10. Zato što je tišina ubica raspoloženja

Konačno, žene stenju tokom seksa, jer je ćutanje ubica raspoloženja. Stvarno jeste. Osim toga, potrebno je mnogo više posla ako ćutite, nego kada oslobodite svoje inhibicije i uživate zvučno.

Ne budite tihi, izrazite svoje zadovoljstvo. Uostalom, ko ne voli kad partner stenje