SVEKRVA IZ PAKLA: Ostavili su joj psa na čuvanje, a dočekala ih je TUŽNA, NEPRIJATNA VEST

Jedna žena je ostala u u šoku kad je završila telefonski razgovor sa svojom svekrvom.

Žena je dalje na Redditu objasnila da je njena svekrva bez preterivanja užasna osoba... Pre godinu dana, kaže, udomili su bigla Vinstona, koji je već imao više od 12 godina, iz skloništa.

- Njegov vlasnik je preminuo, a pas je bio toliko tužan da smo odlučili da ga odvedemo kući. Bio je sa nama oko godinu dana i imao je nekoliko zdravstvenih problema, ali ništa ozbiljno - rekla je ona. „Jednog vikenda smo otišli ​​van grada i zamolili tasta i svekrvu da čuvaju Vinstona dok nas nije bilo. Kada smo stigli kući, tast nije hteo da ga vrati. nama jer su on i pas kliknuli u ta tri dana zajedno i postali veoma bliski“.

Tada je, kaže, već imao mladog psa, ženku Mini, na koju se nikada nisu žalili, ali od dana kada su priveli Vilsona, svekrva je počela da priča da Mini „previše kopa u njenoj bašti“; što nikada ranije nije rekla – Posle nedelju ili dve neprestanog prigovaranja na Mini, odlučili smo da je uzmemo i damo im Vinstona jer nismo želeli da Mini završi u skloništu, što je moglo da se dogodi – rekla je, posle godinu dana, svekar i muž su zajedno otišli ​​na put, bez ostatka porodice, a ubrzo ju je svekrva sva uznemirena pozvala i rekla da je Vinston imao napad i da ga je odvela kod veterinara , a veterinar ga je uspavao.

- Bila sam u šoku - dodala je, a po završetku telefonskog razgovora počela je, kaže, da razmišlja o toj priči jer nije mogla da se oslobodi osećaja da nešto nije u redu.

- Rekla je i da joj veterinar nije naplatio to što je uspavljivala Vilsona jer mu je bilo žao. To je delovalo kao čudan, nepotreban detalj – rekla je ona, pa je odlučila da sama pozove veterinara i raspita šta se desilo. Pitala je da li je neko doneo bigla koji je imao napad, a žena je posle kratke pauze rekla da je bila žena u bade mantilu i papučama sa biglom (bez sumnje njena svekrva) i da im je rekla da ga je udarila automobilom i da ne zna kome pripada, pa su ga prosledili skloništu za životinje. To je bio petak i nije mogla da ga dobije do ponedeljka.

- Bila sam tamo čim su u ponedeljak ujutru otključali vrata skloništa, a čim smo ušli čuli smo da plače - kaže, pa je i sama briznula u plač.

"Nisam mogla da verujem da je nakon svega što je prošao, morao ponovo da provede tri dana napušten. Platila sam više od 1.000 kuna da ga izvučem odatle, ali nikako nisam mogla da odem bez njega", dodala je.

„Kada sam stigla kući, muž nije mogao da veruje svojim očima. Odveli smo ga pravo kod svekrve da se suoči sa njom. Ona se ukopala i rekla da je pas imao napad, a veterinar joj je rekao da će je staviti dole, ali mora da je ležao... Posle toga, kaže, ona i njen muž nisu razgovarali sa njom godinu dana i više joj nisu verovali. "Na kraju smo završili sa oba psa i Vinston je bio potpuno dobro. Živeo je srećno do kraja života još dve godine pre nego što je dobio rak i morali smo da ga pustimo. A Mini nikada nije iskopala nijednu rupu u mom dvorištu." , zaključila je svoju priču žena.