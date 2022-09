Pulmolog dr Ratko Paskaš savetuje: Kako pomoći pušačima koji kašlju?

U Srbiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ima 66,4% pušača.

Pušenje i pušački kašalj

Pušenje se ubraja u jednu od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti i predstavlja faktor rizika za 6 od 8 vodećih bolesti uzročnika smrtnosti. U Srbiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ima 66,4% pušača. Skoro polovina osoba koje svakodnevno puše dobije “pušački kašalj”, koji je obično najjači ujutru i polako nestaje tokom dana. On može izazvati niz drugih komplikacija, uključujući bronhitis.

Kako pomoći pušačima koji kašlju razgovarali smo sa dr Ratkom Paskašom, pulmologom iz Opšte bolnice Sombor.

Pušenje kao uzrok hroničnog bronhitisa

Hronični bronhitis je dugotrajna bolest respiratornog sistema. U 95% slučajeva pušenje je uzrok hroničnog bronhitisa, ređe se javlja i kod osoba koje su na radnom mestu ili u neposrednoj okolini izloženi dejstvu štetnih faktora kao što su prašina, hemikalije i aerozagađenje tokom dužeg vremenskog perioda. Kod hroničnog bronhitisa sluznica bronhija zadebljava, povećava se broj i veličina ćelija i žlezda u sluznici bronhija koje povećano proizvode obilan sekret, koji je i promenjenih odlika, postaje gust i lepljiv, što otežava njegovo iskašljavanje. Stvaranjem ovog sekreta pluća se zapravo bore protiv dima cigareta, bakterija ili prašine i nastoje da izbace strane čestice iz bronhija - navodi dr Paskaš.U isto vreme stalna iritacija duvanskog dima onemogućava pravilan rad cilija (sitnih dlačica na površini sluznice bronhija koje svojim stalnim pokretima omogućavaju uklanjanje sluzi i pluća održavaju čistim i bez infekcije. Tokom dužeg vremenskog perioda one bivaju potpuno uništene, a upala bronhija trajna. Zid bronhija postaje tanak i nestabilan. Kod jačeg napora (izdisaj, kašalj) dolazi do suženja disajnih puteva, disanje postaje otežano. Može se reći da je početni bronhitis doveo do razvoja hronične opstuktivne bolesti pluća (HOBP).

Tipični simptomi hroničnog bronhitisa obuhvataju produženi kašalj sa iskašljavanjem belog, gustog i lepljivog sekreta koji se izbacuje u velikim količinama, naročito ujutro. Bilo kakva infekcija disajnih puteva, najčešće virusna, u vidu obične prehlade ili gripa, pogoršava kašalj i iskašljavanje, koje nekad traje i više nedelja. U svakom slučaju svaki kašalj, bio suv, nadražajan ili produktivan, koji ne prolazi na primenjenu terapiju ili spontano i koji traje duže od 3 nedelje zahteva pregled pulmologa (RTG pluća, ispitivanje disajne funkcije) - savetuje dr Paskaš.

PropoMucil®- preporuka broj 1 za pušače i sve koje muči šlajm

U lečenju produktivnog kašlja kod hroničnog bronhitisa preporučujem prirodne mukolitike kao što je PropoMucil® prašak koji sadrži N-acetilcistein i propolis bogat polifenolima- antioksidansima, snažan mukolitik koji razlaže gust sekret, olakšava njegovo iskašljavanje, pomaže u eliminaciji virusa, bakterija i gljivica. Zato je za mene preporuka broj 1 za sve koje muči šlajm i za pušače- PropoMucil® - propolis i N-acetilcistein - zajedno efikasnije sprečavaju nastajanje novih infekcija - na kraju preporučuje dr Paskaš.

Autor: Pink.rs