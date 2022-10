IMA LI VAŠE DETE PROBLEM SA GOVOROM? Logoped za Pink: Evo u kom uzrastu i koliko reči deca treba da znaju da izgovore! (VIDEO)

Poslednjih godina došlo je do porasta broja dece koja sve lošije i lošije govore, to za logopede nešto što godinama traje, rekla je za PINK logoped Svetlana Torbica Marinković iz Centra za edukaciju "Torbica".

- Iz godine u godinu dolaze sa različitim tegobama što se govora tiče - rekla je Marinković.

Kako kaže, ako govorimo samo o govoru, najčešće srećemo nepravilan izgovor glasova.

- To se sada ne sreće samo u predškolskom uzrastu, sve je više dece koja imaju te probleme i kada krenu u školu. Srećemo to i u drugom, trećem razredu. Ogroman broj dece bi i tada trebalo da ide kod logopeda - rekla je Marinković.

Ona je istakla da bi nastavnici mogli da naprave jednu trijažu, da vide koja deca bi trebalo da idu kod logopeda, pa da se posavetuju sa školskim pedagogom, i da se deca upute u nadležni Dom zdravlja.

- Istina je da je najvažnije da vas dete razume. Čak i kada ima godinu i po, dve godine, i vidite da vas okicama sve kapira, onda je to pola posla. Nije normalno da dete koje ima više od godinu i po dana i nema fond reči veći od 10 - rekla je Marinković.

Kako kaže, između devet meseci do godinu dana, to je od jedne do tri reči sa značenjem. A kako dodaje, sa 18 meseci, treba da znaju da udvajaju rečenicu.

Ističe da bi idealno bilo da se napravi u okviru razvojnog savetovališta u nadležnom Domu zdravlja, da se zaposli logoped koji će da radi trijažu, sistematski pregled od 3 meseca života deteta pa do polaska u školu.

- Sa dve godine dete treba da govori od 200 do 250 reči, i onda jedan ogroman skok oko treće godine, kada bi dete trebalo da ima izmeu 600 i 800 reči koje aktivno koristi - rekla je Marinković.

Kako kaže, dete do treće godine ne bi trebalo uopšte da provodi vreme ispred ekrana.

