Kako nam sprej za grlo može pomoći kod infekcija grla i ždrela?

Korisni saveti!

Upale ždrela i krajnika

Ždrelo je organ najbliži spoljnom svetu. U širokoj komunikaciji sa svetom oko nas, bilo preko nosa ili preko usne duplje. Ulazno i izlazno mesto zdravlja i bolesti, radosti i tuge, sreće i svađe. Baš iz tog razloga, jer kroz ždrelo dišemo i gutamo, jednom rečju živimo, neophodno je da ovaj sluznično-mišićno-limfatični organ bude zdrav.

Upale ždrela i krajnika predstavljaju veoma čestu patologiju, posebno u dečijoj dobi. Uzrokovane su prvenstveno virusima, a kada su izazvane bakterijama, najčešće je uzročnik streptokok. Mogu biti i posledica alergije.

Simptomi mogu biti brojni. Bez obzira na to da li se radi o bakterijskoj ili virusnoj upali, često se prepliću. Najčešće, kada se radi o bakterijskoj upali grla i krajnika kod pacijenta su prisutni visoka temperatura, jak bol u grlu, opšta slabost i malaksalost, glavobolja, otok limfnih žlezda sa prednje strane vrata. Sa druge strane, kod virusne upale grla i krajnika prisutni su niža temperatura, blaži bol u grlu, curenje iz nosa, kašalj i često suzenje očiju.

Dobar deo ovih upala će spontano proći, ali budući da ne možemo da predvidimo koja upala će proći, a koja će se iskomplikovati, odlučujemo se za određeni vid terapije.

Kako nam PropoMucil® sprej za grlo može pomoći kod bolnog grla?

Pored svih standardnih terapijskih protokola koji se sastoje od antibiotika, analgetika, antipiretika, kapi za nos, antitusika i različitih septoleta svoje mesto sa poverenjem zauzimaju sprejevi sastavljeni iz većeg broja komponenti kao što je PropoMucil® sprej za grlo.

Sadrži sastojke koji dokazano smanjuje bol i upalna stanja grla, ciljano utiče na smanjenje bola, otoka i zapaljenja grla, ubrzava zarastanje i oporavak promena u usnoj duplji, oblaže, pokriva i štiti sluznicu grla, ima prijatan ukus, lak je za primenu i upakovan u velikom broju doza (150) što bi značilo da dugo traje.

Napravljen u dve forme, PropoMucil® sprej za grlo koji je namenjen starijima i PropoMucil® Junior sprej za grlo namenjem najmlađima.

Ukoliko se primenjuje 5-6 puta dnevno učiniće vaše grlo otpornijim na sve vrste izazova, a u slučaju da ono izgubi neku bitku sa patogenima, možete značajno pomoći da nadvladate patogene na kraju rata.

Ono što je možda i najbitnije je prirodni sastav ovog spreja. Studijama je pokazano da propolis koji je aktivni sastojak ovog spreja ima protivupalno i inhibitorno dejstvo na streptokok i na zlatni stafilokok koji su među najčešćim izazivačima upala gornjih disajnih puteva.

Zlatni stafilokok je poznat po formiranju biofilma koji je povezan sa nastankom upale ždrela, a koji propolis i N-acetilcistein smanjuju ili usporavaju u formiranju. ¹Paralelno sa propolisom deo ovog prirodnog spreja je i N-acetilcistein koji doprinosi uklanjanju sekreta, a sekret je sastavni deo svih upala.

Ovaj dvokomponentni sprej umnogome deluje i kod zaceljivanja afti koje neretko prate upale grla usled usporavanja imuniteta i uspešno doprinosi jačanju odbrambene moći sluznica usta i grla.

Zasigurno, jedan od preparata koji treba da budu deo vaše kućne apoteke. Jer, zlu ne trebalo, ima svoje mesto u svakoj kući.

Reference:

