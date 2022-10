Šta žene sa Balkana zaista žele u krevetu - Svi su iznenađeni izborom Srpkinja

Popularni sajt za prikupljanje podataka, Reddit, prikazao je kakav erotski sadržaj je privlačan ženama na Balkanu, ali i nekim drugim evropskim državama.

Studijom su obuhvaćene sve zemlje bivše Jugoslavije, uključujući i Srbiju, kao i još nekolicina država iz našeg okruženja. Rezultati su mnoge iznenadili, a pojedine čak i zaprepastili. Pogledajte koje su to dame pokazale nešto potpuno suprotno očekivanjima pripadnika muškog pola iz njihovih domovina.

Sudeći prema dobijenim podacima, koji su i grafički prikazani na karti, Hrvatice, Bosanke, Crnogorke, Slovenke i Mađarice imaju isti ukus kada je u pitanju gledanje erotskog sadržaja. Njih najviše privlače filmovi u kojima dominiraju lezbijke, što je poprilično iznenađujuće, ali verovatno i razočaravajuće za muški deo tih nacija. Ipak, vruću akciju dve ili više žene očigledno vole da gledaju pripadnice skoro svih naroda u Evropi.

Makedonke i Srpkinje ipak uživaju u nešto drugačijem sadržaju, da ne kažemo, sirovijem. One, naime, najviše pretražuju filmove i druge erotske sadržaje sa zrelim muškarcima u glavnim ulogama. S druge strane, Ruskinje, Beloruskinje i Ukrajinke najviše privlači analni seks.

