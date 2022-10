MANIPULIŠEM S NJIM PREKO DECE - Prevarena žena otkrila ŠTA radi preljubniku, pa dobila komentare koje NIJE OČEKIVALA!

Žena koju je muž ostavio zbog ljubavnice, podelila je svoje iskustvo i dobila neočekivane komentare.

Na jednom sajtu koji se bavi objavljivanjem ispovesti, mnogi dele svoje životne priče i iskustva.

Tako je jedna žena otkrila da se sveti bivšem mužu, jer ju je ostavio zbog druge, ali to radi ni manje ni više već preko dece:

- Ostavio me je zbog ljubavnice i sad manipulišem njim preko dece i nije mi žao, nek crkne - napisala je ova prevarena žena, a onda su počeli komentari, koji uglavnom nisu bili na njenoj strani:

- A jel ti žao dece?

- Ovo je samo ego. Ne opravdavam tvog muža, dno je, ali ovo što radiš je stvarno loše. Deca tvoja ispaštaju radi tvog ega. Ja sam isto ostavljena, ali pomirila sam se s tim da emocije mogu da se promene, kao i ljudi i da se to dešava. Na kraju draže mi je samoj, nego da neko na silu bude sa mnom.

- Razumem te, ali nemoj decu uništavati zbog svoje sujete. Bolje gradi sebi novi život. Za to treba jačina, to znam, ali potrudi se.

- Kakva si, uopšte me ne čudi što je potražio ljubavnicu. Moji su se razveli dok smo bili mali i samo mogu da kažem svaka čast mojoj mami. Jednu ružnu reč nikad nije rekla, kao ni tata. Sad kao odrasla shvatam koliko joj je bilo teško u nekim situacijama kao ženi, ali je nas uvek stavljala ispred nje. Porašće i tvoja deca i shvatiće šta si radila. Ja sam ponosna na moju mamu, a tvoja će tebe da se stide.

- Draga, uspeh je najbolja osveta. Ove sitne pakosti što radiš, njega ne bole koliko ti misliš, samo mu dižu ego. Pusti decu da budu srećna, ti budi srećna, a njega će karma da kazni.

- Iskreno, ne razumem ljude koji će ovo podržati. Moji roditelji su se razveli, jer je tata prevario mamu. Šokiralo me je to, ali nisam promenila odnos sa tatom uopšte. Sa njim sam uvek bila nekako bliža, a moja majka je htela da me okrene protiv njega, što ja nisam dala. Ona je inače jako kontrolišuća i pasivno-agresivna osoba i što me je više terala od tate, ja sam se sve vise udaljavala od nje. Nije ostavio decu, nego tebe i ti budi ljuta na njega koliko hoćeš, ali decu ne diraj.

- Porašće ti deca, a onda ćeš se pitati zašto te ne obilaze i ne pitaju za tebe. Uzmi se u pamet ženo! Nećeš ništa postići time. Dokle god se vrtiš oko njega, ti ćeš stajati u mestu.