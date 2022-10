Na vreme otkrijte manipulatora: Pet lažnih izvinjenja koja su su najčešći oblik manipulacije u braku

On govori jedno, a misli nešto sasvim drugo.

Nije lako odmah prepoznati manipulatora, jer uvek imajte u vidu da se on brižljivo priprema, kao i da koristi sve moguće taktike kako bi vas držao pod svojom kontrolom.

Laganje je njemu drugo ime, i posle izvesnog vremena ćete primetiti da vam se partner često izvinjava, ali da u praksi ništa ne menja u svom ponašanju.

Zbog toga je veoma važno da shvatite prirodu lažnih izvinjenja i kako ih manipulator koristi protiv vas.

Izvinjenje u kojem ste, u stvari, vi krivac

Ovo je sigurna taktika kojom se služe mnogi koji su skloni manipulativnom obliku ponašanja, kako bi prikrili svoju krivicu. Izvinjenje vašeg supruga je zapravo samo rečenica u kojoj vas on optužuje za sve. On bi na primer mogao da kaže “žao mi je što se tako osećaš” ili “žao mi je što sam povredio tvoja osećanja”. Ovo izvinjenje je manipulativno jer prebacuje krivicu na vas, umesto da on bude taj koji preuzima odgovornost za svoje postupke.

“Nemoj da me ostaviš” vrsta izvinjenja

Ovo je poslednji adut u rukavu osobe koja zapravo ne zna kako da se nekom izvini na pravi način. Ako dobijate ovu vrstu izvinjenja od svog supruga to je dokaz da je on neko ko ima vrlo nisko samopoštovanje i ne zna da živi svoj život bez vas. On će vam reći “izvini” zbog nečeg što vas je uvredilo, kako bi vas ubedio da ostanete kraj njega, iako mu zapravo nije žao što se nešto dogodilo.

Sve za oproštaj

Osoba koja se služi ovom vrstom izvinjenja će učiniti da se osećate krivima ako joj ne oprostite. Zapravo, ona će biti spremna na sve samo da dobije vaš oproštaj. Kao takav vaš suprug će kada mu konačno oprostite nastaviti da radi sve što je i do sad, znajući da može da izmanipuliše sa vama kako mu je volja. U ovakvim vrstama izvinjenja čućete “učiniću sve za tebe, samo mi oprosti”, ali te molbe nisu iskrene.

Izvinjenje oko za oko

Ova vrsta izvinjenja deluje kao neka dečija igra, osim što nije ni malo smešna. Ako čujete od svog supruga da kaže “izviniću se, ako uradiš to i to”, trebalo bi da znate da je to manipulativni postupak i da izvinjenje neće biti iskreno. Ovaj njegov postupak je zapravo razmena, koja vas tera da pravite kompromise tamo gde ne bi trebalo da ih bude.

I ti moraš meni da se izviniš

Ovo je verovatno najučestalija vrsta izvinjenja za kojom posežu svi oni kojima teško pada da preuzmu krivicu za svoje postupke. Donekle, oni su spremni da snose posledice, ali ako u celoj priči učestvuje još neko.

Ako vam muž kaže da će vam se izviniti, ako i vi uradite isto, smatrajte da pokušava kod vas da izazove osećaj krivice, tamo gde ne bi trebalo da ga bude. Ako znate da ste u pravu i da on nije bio fer nemojte da pristajete na ovakve predloge.

Autor: