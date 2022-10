Što više koristimo magnetnu rezonancu mozga, mi sve više otkrivamo promene koje se nekada opisuju kao nesignifikantne, uzgredne, slučajne, a zapravo, znamo da imaju klinički značaj, rekla je za NOVO JUTRO TV PINK doc. dr Aleksandra Pavlović, neurolog.

- Sa druge strane znamo, ako imate takav snimak naravno da ćete se uznemiriti - rekla je dr Pavlović.

On je istakla da neurolozi već par decenija unazad jako dobro znaju taj entitet, koje je sve češći i češći, a to je, kako kaže, bolest malih krvnih sudova mozga.

- To je jako bitno da bi mozak dobio dovoljno kiseonika, šećera i masti - rekla je ona.

Kako kaže, bolest malih krvnih sudova mozga je najčešće arteroskleroska, dodaje da uglavnom iza toga stoje klasični faktori rizika, kao što su povećan šećer, povećane masnoće, povišen pritisak, pušenje.

- To mogu da budu blago povišeni nivou svih tih parametara, ali to polako podmuklo, godinama deluje i kada se dovoljna količina oštećenja skupi, onda se to ispolji na neki način - rekla je Dr Pavlović.

Kako kaže, bolest se šunjajući razvija, i onda se ispolji klinička slika.

- Za dijagnozu je bitna klinička sumnja, ako postoje smetnje sa hodom, kontrolom mokrenja, itd. Takođe, može se izvršiti pregled magnetnom rezonancom - rekla je dr Pavlović i dodala da je veliki broj šlogova posledica bolesti krvnih sudova mozga.



