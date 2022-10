ŠTA TRAŽE I NUDE SVINGERI U SRBIJI? Nemojte da se iznandite ako sretnete komšiju ili kolegu

"Upoznaj zanimljive ljude, menjaj partnere i ulepšaj svoj seksualni život već večeras. Bilo da si početnik ili imaš iskustva, naš klub će te oduševiti. Vreli svingeri, dođite!" Tom rečenicom jedan domaći sajt za svingere "otvara svoja vrata" svim zainteresovanim za ovaj vid zabave.

Bez obzira na brojne predrasude, nemojte se začuditi ako na njemu vidite profil vašeg komšije Vladislava i njegove žene Anke u čijem opisu stoji "par otvorenih shvatanja raspoložen za druženja i zabavu".

Ako ste mislili da su svingeri neki tamo perverznjaci s kojima nemate nikakvih dodirnih tačaka, razmislite ponovo. U svingerskom svetu to su obični ljudi s kojima se srećemo svaki dan - teta sa šaltera iz pošte, komšija Mirko, kolega s posla, najbolja drugarica naše babe itd.

Iako uglavnom kriju taj aspekt svog života, to ne znači da on nije aktivan. Sem svingerskih žurki koje se održavaju na tajnim lokacijama, novi parovi se najčešće upoznaju preko interneta. Svi imaju različite prohteve, pa je tako jednima bitna dobra "zabava i diskrecija" a drugima "lijepi oblici, erotika i intriga". Iskusniji svingeri će vas na njihovim profilima obavestiti gde se nalaze jer svaki grad je nova prilika za druženje. Primera radi, "Ukrajinci koji govore ruski, odmaramo u Budvi do 30.", glasi jedan od oglasa.

Pojedini parovi imaju prohteve koje jednostavno ne znate kako da protumačite. Tako jedan par traži obrazovanu(?!) osobu, s kojom verovatno žele da pričaju o kvantnoj fizici u krevetu. Isto tako, većina hoće da se druži sa NORMALNIM ljudima, šta god to bilo.

Mnogi igraju na kartu svog horoskopskog znaka nadajući se da će se neko upecati na tu foru, pa tako jedan muškarac samouvereno navodi: "Ako kažem Blizanac u horoskopu, biće svima jasno da sam vetropir."

Neki vam suptilno nagoveste šta možete da očekujete: "Mirna i povučena dok sam obučena", "Volimo sve što vole mladi", "Treniram, pun sam kondicije"....

Ima i nežnih duša koje hoće iskrenost, romantiku i ljubav dok su pojedini "ludo ludi" i pristaju na sve. Neki zahtevi su poprilično direktni - ima parova koji se druže samo sa "izdržljivim obdarenim momcima" i onih kojima je najbitnije da devojka ima velike grudi i veliku guzu.

Kada se ugovoraju sastanci, nije strano da se traži i lekarska potvrda kojom dokazujete da nemate neku polnu bolest.

Da svingeraja ima i u manjim sredinama vidi se kada želite da pronađete parove po lokaciji na kojoj se nalaze. Od Šašinaca, Kanjiže, Kovina, pa sve do Beograda i Novog Sada. To samo pokazuje da parova koji vole da se zabavljaju sa drugim parovima ima po celoj Srbiji i regionu. Svingerskih oglasa i žurki ima na pretek, na vama je samo da "budete slobodnih shvatanja", "čisti" i "prijatnog izgleda".

