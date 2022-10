Nije imala NIJEDAN simptom: Devojka saznala da je trudna tek kad je počeo porođaj, a onda je usledio ŠOK

Sada priznaje da joj je to najlepša stvar koja joj se desila u životu.

Verovatno ste čuli za slučajeve da neke buduće majke nisu ni znale da su trudne.

Takva je i priča devojke Vivian Vajs Ruizvelasko (20) koja je saznala da je u drugom stanju tek na porođaju.

Kako kaže, pila je, vežbala i družila se sa svojim prijateljima i dečkom Tanatijuom Gonzalesom. Apsolutno ništa nije ukazivalo na to da je trudna, nije imala trudnički stomak, mučnine niti bilo koje druge simptome.

Međutim, tokom prijateljičine rođendanske zabave osetila je intenzivne probadajuće bolove u stomaku i kukovima pa je otišla u kući. Sledećeg dana je otišla na posao, ali je uzimala tablete i pila biljni čaj u pokušaju da ublaži ono što je smatrala jakim bolovima u stomaku. Zapravo, imala je kontrakcije i već sutra ujutru se uputila u bolnicu. Lekar koji ju je primio obavestio je da će se svakog časa poroditi.

Prestrašenoj devojci je ta vest bila šok i ona i njen dečko zabrinuli su se kako će podmiriti medicinski račun i odgajati dete uopšte, ali sada je presrećna što ima sina.

– Saznala sam da sam trudna kad sam već bila na porođaju. Odmah sam ostala u šoku iz mnogo razloga. Pitala sam se da li je beba dobro i šta ću s njom, budući da nikad ranije u životu nisam držala bebu. Brinula sam oko svega što treba da kupim i u tom trenutku moj se svet srušio, rekla je Vivian.

Priznaje da se u početku veoma loše snalazila jer nije imala nikakvog iskustva sa decom, ali da je vremenom sve došlo na svoje.

– Činjenica da ga moram učiti o životu je jako lepa i on već ide u vrtić, a uz to je i srećan. On je moj sin, moj partner i ljubav mog života, to je iskreno najbolja i najmanje očekivana stvar koja mi se mogla dogoditi, zaklučila je Vivien.

