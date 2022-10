ŽELITE DA MU SE DOPADNETE? Evo šta nikako ne smete da radite

Ključna stvar za osvajanje muškarca – ako se želite da se dopadnete nekom muškarcu, postoji jedna stvar koju treba da prestanete da radite – proganjati ga.

Proganjate li muškarca, a da ga čak i ne poznajete? Kada proganjate muškarca, ne samo da ga gurate još dalje od sebe, nego mu ne dajete šansu da vam pokaže što stvarno oseća prema vama.

Mislite da biti prijatelj znači isto što i pokazati zanimanje za njega, mislite da ako glumite da ste opuštene, muškarac neće primetiti da ga proganjate.

Ipak, istina je da to žene stalno rade. Kada radite takve stvari, muškarce to odbija. On tada oseća vibraciju “napada” s vaše strane i gubi bilo kakvo zanimanje da se približi, piše YourTango.

Dakle, ako želite da osvojite muškarca, ove četiri stvari izbegavajte:

Zovete ga pre nego što on pozove vas

Ovo podrazumeva slučajeve kada ga zovete jer ste čule ili pročitale nešto zanimljivo. Ili ste saznale da super bend svira negde i pomislile ste da bi on želeo da ide, a možda vas je neko pozvao na neki događaj na koji biste vi poželele da pozovete i njega?

Bilo šta slično ovome, uključujući i to kada ga zovete kako biste ga pitale zašto on nije pozvao vas, predstavlja loš korak.

Započinjete kontakt

To podrazumeva slanje mejlova, poruka, pisanje na Fekjsbuku, slanje simpatičnih razglednica, dolaženje pred njegovu kuću ili bilo koju vrstu započinjanja kontakta.

Davanje predloga i planiranje

Pozivate ga da dođe k vama, pridruži vam se u nečemu ili na bilo koji način glumite šeficu u vezi.

Pitate ga kako se oseća

To posebno podrazumeva kada ga pitate šta oseća po pitanju vas i vaše veze.

Sve su ovo stvari koje radimo, a da skoro i ne razmišljamo o njima. To su stvari koje nama izgledaju prirodno i nalazimo opravdanje za njih smatrajući da samo želimo da budemo prijateljski nastrojene.

U srcu svega ovoga leži jedan strah: Osećaj da ćemo ga izgubiti ako mu ne damo do znanja da nam se sviđa i da ništa ne može biti bolje od istine.

Radeći ovakve stvari kao da sebi preko čela stavljate natpis: „Potreban si mi“. To je samo korak dalje od njega.

Možda će mu se to dopasti, možda će flertovati s vama, možda neće imati nikoga sa strane i biće s vama, a možda ćete mu se baš svideti ili čak i završiti u vezi s njim.

Tako nikada nećete znati što on zaista oseća prema vama. Dakle, ako želite da ga naterate da vas poželi, prestanite da ga proganjate. Umesto toga radite na sebi i tada ćete biti privlačni svima.

