ŠTA SE DEŠAVA U MOZGU KAD STIŠAVATE MUZIKU DOK SE PARKIRATE: Konačno otkriveno da li je ovo GREŠKA ILI SAVET za sve!

Ukoliko i vi spadate u grupu ljudi koji utišavaju muziku dok se parkiraju ili traže lokaciju na koju treba da stignu, u nastavku saznajte šta to zapravo znači.

Možda to ne primećujete, ali muzika koju slušate u velikoj meri utiče na način vožnje. Prema istraživanjima, žene vozači su sklonije pravljenju saobraćajnih nesreća kada slušaju glasnu i "vrcavu" muziku dok voze, a odvrtanje muzike "do daske" može imati dalekosežne posledice. To se dešava jer je vreme reakcije vozača produženo, čime se povećava rizik od saobraćajne nesreće.

Ipak, zašto je većina nas sklona tome da svaki put pri parkiranju utišava muziku? Takođe, neki ljudi ne žele glasnu muziku kada se upute na lokaciju na kojoj do tada nisu bili. Šta to zapravo znači, ima li smisla ili je ovo samo psihološka varka za koju smo ubeđeni da nam pomaže? Mozak je deo središnjeg nervnog sistema i tokom dana kombinuje sve informacije koje smo prikupili putem čula ukusa, sluha, mirisa, dodira i vida.

Na osnovu toga, mozak dalje odlučuje šta treba da radi. Uvek procenjuje šta je njegov primarni, a šta sekundarni zadatak. Kada se dva zadatka obavljaju istovremeno, sekundarni će uvek dobiti manji fokus. Iako mislimo da možemo da obavljamo dva zadatka istovremeno, nismo ni svesni da se naš mozak zapravo brzinom svetlosti prebacuje sa jedan na drugi. Dakle, obavljanje zadataka u isto vreme zapravo - nije moguće.

Tokom prebacivanja fokusa gube se delići sekunde. Kada mozak ima više od dva zadatka istovremeno da obavi, javlja se manja efikasnost, a greške su evidentne. Kada obavljamo "obavezu iz vožnje" koju ne radimo tako često, kao što je u ovom slučaju parkiranje, mozak nam se ograničava i fokusira na jedan zadatak. Osim toga, prilikom parkiranja, evidentno je da ne slušamo sagovornika iz automobila, svu pažnju usmeravamo na vid i prostor, jer nam se vidno polje sužava.

Upravo zato mnogi vozači stišaju radio kad hoće da se parkiraju ili kad traže određenu adresu pod otežanim vremenskim uslovima. Takve aktivnosti zahtevaju više koncentracije, a smanjivanje ili isključivanje radija uklanja jedan zadatak s popisa mozga i više pažnje je dostupno za najvažniji zadatak - pronalaženje pravog puta ili za pravilno parkiranje u rikverc.

