Urolog, dr Aleksandar Jovančević otkriva: Koji je najbolji pristup lečenju urinarnih infekcija?

Urološku ambulantu Opšte bolnice Čačak svakodnevno posećuju pacijenti koji se žale na problem sa urinarnim infekcijama – često mokrenje, bol i peckanje pri mokrenju, pritisak u donjem delu stomaka. Urolog, dr Aleksandar Jovančević otkriva koji je najbolji pristup lečenju urinarnihin fekcija, problema kog nisu pošteđeni ni muškarci, ali ipak češće pogađa žensku populaciju.

BOLNO I ČESTO MOKRENJE

Žene češće imaju infekcije mokraćne bešike, muškarci bol u bešici i otežano mokrenje

Infekcije urinarnog trakta su veoma česte forme infekcija i razlog zbog koga se pacijenti javljaju u urološku ambulantu. Muškarci se najčešće žale na probleme sa uvećanom prostatom – bol u bešici i otežano mokrenje, a žene na infekcije mokraćne bešike. Takozvane „cistitise“ najčešće imaju pacijentkinje starije i srednje životne dobi. Infekcije mogu biti nekomplikovane i komplikovane, kojesu udružene sa opstrukcijom urinarnog trakta i postojanjem kamena u mokraćnim kanalima. Ima žena koje dolaze sa akutnim urinarnim infekcijama, ali su češće one sa ponavljanim, i one dolaze da zatraže pomoć čak i na svaka dva do tri meseca.

Zbog čega nastaje bol pri mokrenju i često mokrenje ?

Zajednička karakteristika svih urinarnih infekcija je prisustvo značajnog broja bakterija u urinu, višeod 100 000 u 1 ml urina. Najčešći uzročnici su gram negativne bakterije - E.coli,Klebsiella,Proteus iEnterobacter.

E.coli ( Ešerihija koli) je najčešći izazivač urinarnih infekcija, a njeno prirodno stanište je završni deo debelog creva. Žene su češće podložne infekcijama zbog šire i kraće uretre zbog čega je ulazak bakterija u mokraćnu bešiku lakši nego kod muškaraca. Infekcije su češće kod trudnica zbog sporijeg pražnjenja mokraćne bešike kao i kod muškaraca sa uvećanom prostatom.

Zbog čega se urinarne infekcije kod nekih žena stalno ponavljaju ?

Postoje žene, ali i muškarci koji imaju specifičnu sluzokožu mokraćnih kanala, koja pogoduje lakšem vezivanju Ešerihije, i zbog toga se infekcije stalno ponavljaju. Akutne infekcije najčešće javljaju zbog kupanja u bazenu i vodi smanjene bakteriološke ispravnosti, sedenja u mokrom kupaćem kostimu,neadekvatnog održavanja intimne higijene, posle intimnog odnosa, nazeba.

Najčešći simptomi - često mokrenje, bol, pritisak u donjem delu stomaka i krvu mokraći kod žena

Simptomi urinarnih infekcija su bolno i učestalo mokrenje, pritisak u donjem delu stomaka,zamućen urin, ali i krv u mokraći kod žena, kod jačih infekcija.

Kod određenog broja ljudi postoje bakterije u urinu, ali bez simptoma infekcije. Ti ljudi se ne javljaju kod lekara, jer nemaju simptome i nalaz se usputno otkriva. Ovim ženama savetuje se povećan unos tečnosti kako bi se kanali ispirali i tu od velike pomoći mogu biti biljni preparati.

Kada neko oseti simptome infekcije mokraćne bešike, kome prvo da se obrati, urologu ili svom izabranom lekaru ?

Pacijent se obraća lekaru opšte medicine koji će zatražiti analizu sedimenta urina ili eventualno urinokulture, i prema potrebi propisati antibiotik. Korisno je u tom periodu pre dobijanja urinokulture započeti terapiju biljnim preparatom, eventualno antibiotikom u zavisnosti od težine kliničke slike. U slučaju da je infekcija komplikovana , neophodan je pregled urologa u urološkoj ambulanti.

Lek za cistitis - kako se leče urinarne infekcije ?

Ranije se lečenje urinarnih infekcija započinjalo primenom antibiotika širokog spektra. U poslednje vreme biljni preparati kao što je Naturoplex® imaju sve veću ulogu. Deluju tako što sprečavaju prijanjanje bakterija za zid mokraćne bešike,

Kada se daju biljni preparati, a kada antibiotici ?

Sa biljnim preparatom treba započeti prvog dana infekcije dok se čeka nalaz urinokulture, jer može pomoći da se ublaži bol i spreči da se infekcija dalje ne širi. Ako je potreban antibiotik, onda se preporučuje istovremena upotreba sa antibiotikom, jer tada doprinosi bržoj eliminaciji Ešerihije i smanjenom ponavljanju urinarnih infekcija.

Da li urinarne infekcije možemo lečiti od kuće, bez odlaska lekaru ?

Svaka infekcija bilo da je blaža ili teža zahteva odlazak kod izabranog lekara koji će sprovesti adekvatnu dijagnostiku urinarne infekcije i lečenje.

Koji je Vaš savet za žene sklone urinarnim infekcijama - kako sprečiti ponavljanje infekcija ?

Potrebno je značajno promeniti način ishrane i životne navike:

-unositi najmanje 1,5 do 2 l tecnosti dnevno

-smanjiti unos secera

-unositi viiše vitamina C

- koristiti biljne preparate

-nositi pamučni veš

-ucestala higijena bez stalnog koriscenja sapuna u predelu genitalija

-izbegavati seksualne odnose za vreme infekcije

-izbegavanje kupanja u baazenima i rekama i tusiranje posle kupanja

-zameniti mokar kupaci kostim suvim

