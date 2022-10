JA SAM ZGODAN TIP, ALI NE MOGU DA IMAM SE*S SA LEPIM ŽENAMA: Izgleda kao AVION, a u krevetu ĆORAK – samo ovakve ga PALE

Muškarac ne može da ima intimne odnose sa lepim ženama, a razlog će vas iznenaditi!

- Ja sam zgodan momak, ali ne mogu da imam seks sa lepim ženama – samo sa onima koje izgledaju prosečno - požalio se britanskoj psihiloškinji i kolumnistkinji tamošnjeg portala jedan muškarac koji je želeo da ostane anoniman.

Njegov problem je što u krevetu ne može da se pokaže ako je kraj njega žena koja izgleda atraktivno. Evo kako je on svoj problem opisao u ispovesti koja je objavljena u britanskim medijima...

- Shvatam da zvučim umišljeno, ali ja sam zgodan momak (ne bih ovo spominjao da nije deo problema). Često idem u teretanu, imam lepu građu, brinem o svom izgledu i, usuđujem se da kažem, prilično sam uspešan sa ženama. Međutim, volim da biram devojke koje su 'obične' i ne baš tako privlačne, a većinu mojih devojaka ne biste dvaput pogledali. Moji drugovi se često sa mnom šale i kažu da očigledno volim da izgledam bolje u odnosu na devojku sa kojom sam - iskren je ovaj momak.

- Ali zapravo, to nije problem. Nikada nikome nisam rekao, ali što je devojka lepša, to više imam problema u intimnim odnosima. Ponekad ne mogu ni da postignem erekciju ili završim pre nego što sam uopšte počeo. S druge strane, ako sam sa devojkom koja je prosečnog izgleda, nemam problema da zadovoljim ni nju ni sebe. Druga strana medalje je što te devojke ne shvatam ozbiljno, za mene je to samo seks. Ovo je postao tako veliki problem u mojoj glavi da se teško kontrolišem, anksiozan sam i nervozan kada naletim na lepu devojku. Mislio sam da ću prevazići ovaj problem, ali blizu sam tridesete, a izgleda da se situacija čak pogoršava- kaže momak.

A evo koji savet je dobio od stručnjaka, psihologa Džejmsa Mekonačija.

"Da budem iskren, zvučite pomalo bezveze", otvoreno kaže doktor: "Vreme je da pronađete ženu koja vam se ne samo sviđa, već i u koju verujete, i da budete iskreni u vezi sa svojim strahom od seksa. Zajednički rad na vašim seksualnim problemima mogao bi dobro da funkcioniše uz neku psihološku terapiju. Moć i status su deo seksualne dinamike i čini se da ste zastrašeni onima koje smatrate sebi ravnima. Zvučite kao jedan od onih razvratnih aristokrata koji su mogli da imaju seks samo sa slugama", istakao je psiholog.