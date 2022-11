Sreću potražite na drugoj strani: Pet tipova muškaraca koji nisu spremni na OZBILJNU vezu

Izbegavajte ih u širokom luku.

Kada govorimo o muškim manama, postoje one na koje možete “zažmuriti na jedno oko”. Međutim, postoje oblici ponašanja koje nikako ne smete tolerisati, jer time samo gubite vreme.

Takođe, nemojte pokušavati da promenite njihove navike i osobine, samo ćete se bespotrebno nervirati.

Najbolje je da na prve “crvene zastave” odustanete od veze sa njima.

1. Mamin sin

On nikada ne donosi odluke samostalno. Uvek mora da pita majku za mišljenje.

Njega ćete barem lako prepoznati. Ukoliko stalno zove majku da je pita za savet, ukoliko ona dolazi da mu sređuje stan, pomaže mu u kupovini, leči ga kad je prehlađen i stalno je prisutna u njegovom stanu, on je taj tip.

Vaše mišljenje nikada neće uvažavati kao majčino, pa ćete morati posebno da budete na oprezu kad je vaš odnos sa njom u pitanju. To vam nikako nije potrebno.

2. Narcis

Narcis voli samo sebe i to je to. On nikada neće biti spreman na kompromis, negodovaće kada ste vi nezadovoljni njegovom odlukom i u vama će samo tražiti potvrdu svojih kvaliteta, koje možda i nema.

Ovakvi muškarci su, prosto, u vezi sa samim sobom. Za vas tu nema mesta, i jedino što će voleti u vama su vaša ljubav i pažnja prema njemu.

Ukoliko neprestano hvali sebe i govori o svojim dostignućima, sve se vrti oko njega i sve je on uspeo, bežite glavom bez obzira.

Takođe, biće sklon tome da vas kontroliše, što je veoma uvredljivo i bespotrebno.

Zašto biste trošili vreme ugađajući nekome?

3. Nežna pahuljica

Možda deluje ako fin i nežan mladić, ali je velika verovatnoća da je samo neodlučan i da ne zna šta hoće od života. Ovo je normalno u dvadesetim, ali ne i u četrdesetim.

Kako ne zna šta želi od života, tako ne zna ni šta želi sa vama. Moguće je da je uplovio u vezu jer traži ljubav, ali, isto kao i da narcisom, on voli tu ljubav koju gajite prema njemu, a ne vas.

Nećete sa njim moći da vodite ozbiljnu konverzaciju, jer će uvek ispoljavati emocije prenaglašeno i ponašaće se povređeno kada mu se suprotstavite.

Plus, sa emotivno nestabilnim muškarcem koji ne ume da se zauzme za sebe, nemate nikakvu budućnost.

4. Igrač

Javlja se pa se ne javlja, zajedno ste pa je odlučio da niste. Zašto da sa takvom osobom gubite vreme?

Sa njim nikada niste načisto i ne znate da li tačno ono što vam govori. Sa druge strane, možda je u pitanju i njegova lična nesigurnost, a nesiguran muškarac vam nije potreban.

Samo ćete se nervirati dok pokušavate da ustanovite šta zaista misli i da li je iskren.

5. Onaj koji ne voli da se vezuje

Ovo je pravi primer gubljenja vremena. Neki muškarci jednostavno nisu stvoreni za monogamni odnos, pa nema potrebe da vi glumite anđela koji će da obuzda njegovo đavolsko srce.

Ukoliko sam kaže da ne voli da se vezuje, to je fer sa njegove strane, a vaša je greška ukoliko maštate o srećnoj i dugoj vezi sa njim.

Ovakve muškarce izbegavajte, ukoliko želite ozbiljnu vezu. Sa njim je u redu zadovoljiti svoju strast, ali opet, zar je uspeh imati ono što mogu da imaju sve druge?

