Ovo su njihove tajne: Kako Francuskinje ZAVODE muškarca i zašto su toliko USPEŠNE u tome?

Uvek se oblačite elegantno i time privucite pažnju.

Francuskinje ne samo što važe za žene koje se najlepše oblače, već su poznate i po svom umeću zavođenja.

One koriste male tajne kako bi svakom muškarcu zapale za oko i bile u centru pažnje.

Nije dovoljno samo lepo da se obučete – iskoristite njihove savete kako da baš taj muškarac bude vaš.

1. Prestanite da idete na dejtove

Francuskinje ne izlaze na dejtove. One upoznaju muškarce prilikom izlazaka s prijateljima.

2. Napravite dobru žurku

I to ne bilo koju zabavu – pravu feštu za odrasle. Ostavimo te bučne fakultetske zabave s jeftinim pivom i preglasnom muzikom u prošlosti. Neka vam inspiracija bude Doručak kod Tiffany, umesto fakultetskih provoda.

Osim toga, koji je bolji način da svima koje poznajete dokažete da ste sofisticirana, svetska žena, zanimljiva i strastvena, te pruža nezaboravan provod? Pozovite i stare i nove prijatelje. Pokažite svoje kulinarske i zabavljačke sposobnosti.

3. Hodajte, šetajte, krećite se!

Francuskinje gde god i kad god mogu – idu peške. Da, to je sjajna vežba, ali one to rade i da bi bile viđene.

Kada idete u šetnju s potencijalnim ljubavnikom, on ne zna da je to dejt. Osim toga, vidi kako vas drugi muškarci gledaju, pa zna da postoji konkurencija.

4. Sklonite se s Interneta

Francuskinje više vole starinski način upoznavanja novih ljudi, stoga pružite i tu šansu.

Muškarce upoznaju u muzejima, barovima i na zabavama. Biti šarmantan i pomalo zavodljiv stvar je preživljavanja, pa će pročavrljati sa svima.

5. Družite se na poslu

Odbacite poslovno odelo i obucite nešto moderno.

Ali bitno je da vaša odeća uvek bude elegantna, pogotovo u radnom okruženju. Postoji mnogo načina da se istaknete, a da pritom ne ugrozite kodeks oblačenja.

6. Budite prirodne

Francuski izgled je prirodan. To znači da odaberete jedan deo tela na koji ćete staviti fokus. Manje je više, dame.

7. Pozdravite bivšeg

Nema razloga da ne ostanete u srdačnim odnosima s bivšima. Može se pojaviti prilika u kojoj će vam biti potrebna pratnja ili neko ko će popuniti krug ljudi koji zovete na večeru koju ste organizovali.

8. Stvorite svoj krug ljudi

Ovo je najvažnija grupa prijatelja s kojom idete u barove, muzeje i na koncerte. To je u osnovi klasičniji izraz koji zvuči sofisticiranije za ‘vaš tim ljudi’.

9. Budite pametne

Zaista nema ništa seksepilnije od inteligencije. Francuskinje znaju da je inteligencija privlačna. Nikada se ne oslanjaju samo na svoj zadivljujući izgled i sjajan smisao za modu da ih vode kroz život.

10. Budite i neraspoložene

Da, tačno! Izrazite se. Nikad nemojte da krijete svoja osećanja. Dopustite sebi da budete komplikovana, lepa žena kakva zaista jeste.

Autor: