5 stvari koje mačke najviše vole: Uživaju u sopstvenom društvu

Davno su mačke prestale da budu samo efikasno rešenje za rešavanje problema sa štetočinama poput miševa i pacova

Danas su one članovi svojih porodica i o njima se zna mnogo više stvari nego ranije, zbog čega se i odnos ljudi prema njima promenio. Kao vrlo pametna i razumna stvorenja, mačke imaju između ostalog i dugu listu stvari koje izrazito vole.

Mačke obožavaju dremke

Nije tajna da mačke vole da spavaju. U proseku mačka provede od 12-16 sati dnevno spavajući. Budući da su mačke noćna stvorenja, one veći deo dana koriste za svoje dremke. A i ko može da ih krivi kad je tako primamljivo zaspati u nekom udobnom kutku i ustajati samo zbog hrane? Takođe, važno je istaći da mačići i starije mačke, mnogo više dremaju nego odrasle mačke u punoj snazi.

Mačke vole da neguju svoje krzno

Mačke su vrlo temeljne u pogledu nege svog krzna. One to rade pre svega da bi uklonile prljavštinu sa njega, ali i sprečile predatore ili plen da otkriju njihov trag. Lizanje krzna uklanja sa njega sve mirise. Takođe, redovna nega krzna čini kako dlaku tako i kožu mačke zdravom i sjajnom, a lep i negovan izgled dovodi do toga da se mačka oseća zadovoljno. Kada je pod stresom mačka može intenzivnije da neguje svoje krzno kako bi se smirila.

Vole sveže namirnice

Ako pođete od sebe, da li vam privlačnije izgleda večera od juče ili jelo koje je upravo pripremljeno? Pretpostavićemo ovo drugo. Ista je priča i sa mačkama. One zaista ne vole hranu koja im je servirana hladna ili još gore ako je ustajala i kao takva ima loš ukus. Osim toga ovakva hrana je savršeno tlo za razvoj buđi i bakterija poput salmonele. Iz ovog je razloga važno da vodite računa da svojoj mački dajete svežu hranu.

Vole da se igraju

Vreme za igru mačke shvataju vrlo ozbiljno i posvećene su mu od svog najranijeg uzrasta pa sve do duboke starosti. Nije potrebno mnogo da bi se mačka zabavila, jer ona je u stanju da se igra sa bilo čim – od klupka konca do „uradi sam“ varijanti igračaka. Međutim, igračke ne služe mačkama samo za zabavu već i za razvoj njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja. U divljini one bi veći deo svog dana provodile loveći i vežbajući tehnike lova, što bi im omogućilo da ostanu vitalne i zdrave. Budući da u vašem domu nemaju priliku da love, igra im to nadoknađuje.

Vole svoje vlasnike

Iako se za mačke često kaže da su usamljeni lovci koji najviše od svega cene svoju samoću, ove životinje zaista mogu da razviju snažne veze sa svojim vlasnicima. NJima su potrebni ljubav i pažnja, a kada im to vlasnici pruže, spremne su da uzvrate istom merom. Načini na koji će vam mačke reći da zaista voli vaše društvo uključuju maženje sa vama, predenje na vašem krilu, lizanje vašeg lica i dlanova.

Autor: