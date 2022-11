Govor tela NIKADA ne laže: Ako vaš partner radi neku od OVIH pet stvari, to je loš znak!

Obratite pažnju na to kako se vaš partner ponaša kada je sa vama.

Čak i kada neke stvari pokušate da sakrijete u vezi, govor tela će vas odati.

Naime, doktorka Bet Ribarski ističe da se od 60 do 90 procenata onoga što zapravo mislimo ili osećamo prenosi neverbalno.

Dakle, ako ne obraćate pažnju na govor tela vašeg partnera, mogli biste na kraju pretpostaviti da je sve u redu samo zato što su oni rekli: “U redu je”.

Ali, nikada nije kasno da počnete da čitate između redova, kako biste bili sigurni da se vaš partner oseća srećnim i da ga čujete, čak i kada su u pitanju stvari koje ne govori naglas.

1. Okreću svoje telo od vas

Bet ističe da je jedna od najvažnijih stvari na koju treba obratiti pažnju to kako vaš partner postavlja svoje telo u odnosu na vas.

– Da li su okrenuti prema vama kada sedite jedan pored drugog? Da li se naginju ka vama? Sve su to znaci interesovanja i naklonosti – objašnjava ona.

S druge strane, crvena je zastavica ako okreću svoje telo od vas, posebno kada sedite jedno pored drugog.

Ribarski kaže da je ovo jasan fizički prikaz kako vas isključuju.

– To bi mogao da bude znak da ih nešto muči u vašoj vezi – kaže ona.

2. Spuštaju ramena

Đina Mari Garino, licencirani savetnik za mentalno zdravlje, navodi da će partner koji se udaljava od vas, zapravo “spuštati ramena i okretati glavu i telo od vas”.

– Ovaj pokret ukazuje na to da je vaš partner povređen i da se povlači da bi se zaštitio. Partner će to često učiniti kada se oseća obezvređenim ili neshvaćenim. Ovakvi trenuci se dešavaju u bilo kojoj vezi, ali što se partner više oseća tako, više će se boriti da ostane angažovan i uložen u vezu.

3. Stiskaju vilicu

– Kada primetite da se vilica vašeg partnera zateže, najbolje je da se s njim direktno suočite sa tim. Pitajte ga šta kriju i zašto osećaju potrebu da lažu – savetuje ekspert za veze Čarls Barnsdejl.

Ako to proizilazi iz problema koji imaju sa vezom, onda vam to daje oboma priliku da to rešite. Ali nemojte dozvoliti da vas zavlače.

– Ako ne mogu da vam daju dobar odgovor, vreme je da počnete da preispitujete svoju vezu – kaže on.

4. Prekrste ruke

Prekrštene ruke mogu značiti mnogo različitih stvari, ali to je obično nešto o čemu treba da brinete. Beki Stemfig, terapeut za parove, kaže da vaš partner može prekrstiti ruke na grudima kada oseća da treba da se brani ili kada je ljut.

Ali, Eli Borden, registrovani psihoterapeut koji se fokusira na odnose, upozorava da prekrštene ruke nisu uvek pokazatelj neprijateljstva. Umesto toga, vaš partner se možda oseća uznemireno.

– Prekrštene ruke su “samozagrljaj” i naš su način da se utešimo kada se osećamo uznemireno – objašnjava Borden.

5. Prevrću očima

Ako vaš partner prevrće očima na vas i to vam ne izgleda kao zabavan gest, obratite pažnju. Borden upozorava da je jedan od najčešćih izraza prezira, prevrtanje očima. A prema čuvenom stručnjaku za veze Džonu Gotmanu, prezir je broj jedan na listi uzroka koji dovode do razvoda ili raskida.

Borden savetuje da se pozabavite situacijom što je pre moguće, ako primetite prevrtanje očima kod vašeg partnera.

– Pitajte svog partnera šta ga možda muči. Ignorisanje znakova da nešto nije u redu u vašoj vezi je recept za katastrofu – kaže ona.

Ali budite spremni da će možda pokušati da to odbace kao ništa kada se prvi put suoče.

– Ponekad morate da kopate malo dublje da biste pokazali nekome, posebno nekome ko je povređen, da vam je stalo i da želite da znate šta nije u redu – objašnjava Borden.

Autor: