Mitovi u vezi sa trudnoćom koje ste sigurno čuli: Vežbanje opasno, putovanja zabranjena...

Uz sve te priče koje se prenose s kolena na koleno, zaista je teško znati šta je prava istina, a šta mit kada je trudnoća u pitanju

Čim vaša okolina sazna da ste u drugom stanju, počeće da vas zasipa savetima koji su u najmanju ruku rečeno zastareli ili nemaju dodirnih tačaka s realnošću. Iako će vam u početku biti teško da se izborite sa tolikim prilivom informacija, trebalo bi da budete vrlo selektivni po pitanju njihovog usvajanja.

Zapravo važno je da na vreme otkrijete koji su to mitovi koji se vezuju za trudnoću, kako biste uživali u iščekivanju svoje bebe, a ne nepotrebno bili pod stresom.

Vežbanje je opasno u trudnoći

Možda ste čuli da je vežbanje u trudnoći opasno za sve one žene koje se nisu tome mnogo posvećivale pre nego što su zatrudnele. Međutim, ovo je potpuno netačno. Prema rečima stručnjaka, čak i žene koje nisu dosledno vežbale pre trudnoće, mogu upravo nju iskoristiti za svoj početak. To može da bude u obliku joge, aerobika u vodi ili dugih šetnji. Zapravo vaš cilj bi trebalo da bude oko 150 minuta vežbe na nedeljnom nivou kako biste bili zdraviji i ujedno lakše podneli porođaj.

U trudnoći su zabranjena putovanja

Ukoliko trudnoća sama po sebi nije rizična i ne zahteva od vas da mirno ležite, putovanje je nešto čemu slobodno možete da se prepustite. Ono o čemu se u pogledu putovanja najviše raspravlja kada su trudnice u pitanju jeste let avionom. Prema rečima lekara, žene mogu bezbedno da lete avionom sve do 36. nedelje trudnoće. Nakon toga, većina avio-kompanija neće dozvoliti trudnicama da putuju iz predostrožnosti da ne dođe do porođaja u toku leta.

Postoji mnogo načina da se utrvdi pol bebe

O, da! Čuveni mit o tome kako je moguće utvrditi pol deteta i bez odlaska kod lekara. Zaista je suludo da uprkos svim informacijama koje su vam danas dostupne uopšte razmišljate o tome da li je ovaj mit istinit. Načini koji služe za „utvrđivanje“ pola bebe uključuju: jutarnju mučninu, hranu za kojom žena žudi, otkucaje bebinog srca, kao i visinu stomaka trudnice. Osim ultrazvučnog pregleda koji tek u drugom tromesečju može da posluži za utvrđivanje pola bebe, sve ostale metode su apsolutni mit.

Kosa ne bi trebalo da se farba u toku trudnoće

Nekada je vladalo opšte mišljenje da žene koje farbaju svoju kosu u toku trudnoće mogu da dovedu svoje bebe u opasnost. Međutim, iako malo boje u toku farbanja dolazi u kontakt sa skalpom žene, ne postoji način da ona uđe u krvotok i samim tim dođe do bebe. Farbanje kose je zaista bezbedno u svim fazama trudnoće.

