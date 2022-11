Dominantne KARAKTERISTIKE ljudi koji su DUHOVNO uzdignuti: Da li pripadate nekom od ova tri tipa LIČNSOTI?

Arhetipovi su obrasci mišljenja, osećanja i delovanja, koji su nastali kao rezultat vekovima taloženog iskustva brojnih generacija predaka i predstavljaju osnovne strukture i dinamičke elemente kolektivno nesvesnog. Ukratko, arhetipovi predstavljaju obrasce ponašanja koji aktiviraju različite načine postojanja, piše Maja Pakić.

U ovom tekstu govorimo o grupi arhetipova koji su povezani sa duhovnim uzdizanjem. Za ove arhetipove najvažnije je oslobađanje od fizičkih i mentalnih ograničenja. Mi nismo fizička bića koja imaju duhovna iskustva, mi smo duhovna bića koja imaju fizička iskustva. Dete se duhovno uzdiže kroz potragu za osećajem sigurnosti, Mudrac kroz konstantno razvijanje svog znanja, a Istraživač kroz negovanje svoje slobode i nezavisnosti.

Arhetip Deteta

Slobodni smo da budemo, slobodni smo da jesmo baš ovo što jesmo. Verujem u život i život veruje u mene. Svakog dana stvaram svoj delić raja na zemlji i u svakoj situaciji vidim nešto dobro. Čovek koji stvarno želi da bude srećan vidi ceo svoj život kao splet srećnih okolnosti. Kažu da sam neumorni optimista i da je moj pogled na svet naivan, kažu da sam Petar Pan ili Pipi Duga Čarapa, a ja želim ljudima da otkriju šta ih raduje i da malo drugačije gledaju na svet. Kroz život me vodi nevinost moje duše, svi smo rođeni nevini, a ja biram da svakodnevno negujem taj dar unutrašnje čistote. Uvek tragam za srećom i negujem svoj entuzijazam – jednostavno znam da me čuva moja srećna zvezda. Volim da osećam da pripadam i zato se lako uklapam i prilagođavam svetu oko sebe i umem da udovoljim drugima.

Sanjam da planeta Zemlja postane Planeta Srećnih Bića. Verujem u ovaj san svim srcem, jer znam da zaslužujemo da budemo srećni. Kažu da sam sanjar, da gledam na svet kroz ružičaste naočare, a meni svaki novi dan donosi nove razloge za radost. Svi znamo šta je dobro, a šta je loše i zato volim sve da radim onako kako je ispravno. Najviše se plašim da ću nešto pogrešiti, da ću dobiti neku kaznu ili prekor. Nekada moja naivnost smeta ljudima, pa kažu da im je dosadno pored mene. Istina je da me moja ushićenja mogu dovesti do velikih razočaranja, da treba malo da se uzemljim i dozvolim sebi zrelije razmišljanje. Uvek ću pronaći inspiraciju u tradiciji, mistici i romatici, jer uvek težim ka balansu i boljem svetu.

Arhetip Mudraca

Istina oslobađa i zato govorim istinu i živim istinu. Moj um je moj prijatelj. Negujem svoju inteligenciju i svoju mudrost jer želim da razumem svet u kome živim. Moja osnovna težnja je oslobađanje od laži i iluzija u koje smo svi uronjeni – moje srce traga za izvorom istine. Kao svaki slobodni mislilac, volim da koristim svoje analitičke veštine da dublje spoznam svet oko sebe. Tragam za informacijama, motiviše me moja večna glad za znanjem, ali nekad me preterano proučavanje detalja vodi u pasivnost i manjak akcije i realizacije. Najviše me plaši neznanje, ali i mogućnost da me neko zavede, obmane, prevari ili opljačka. Moram da se čuvam lenjosti i paranoičnih misli. Samorefleksija je moja strast, razumevanje misaonih procesa je moja ljubav, oduzmi mi to i oduzećeš mi moju suštinu. Bistrog sam uma i britkog jezika, u smislu da u svakoj situaciji imam spremnu činjenicu, citat ili logičan argument. Uostalom, brzina misli je veća od brzine svetlosti, a ljudski mozak je fascinantna misterija i čudesna tvorevina. Ne znam kako ljudi zanemaruju tu božanstvenu činjenicu. Svako od nas treba svom mozgu da kaže: dragi moj mozgu, hvala ti, volim te! Svoje intelektualne nadarenosti najbolje izražavam kao stručnjak, naučnik, detektiv, savetnik, filozof, akademik, mentor, profesor – šta god da radim, ja sam profesionalac za primer.

Arhetip Istraživača

Nemojte me ograditi, nemojte me ograničavati, samo me pustite da se oslonim na sebe i da samostalno istražujem svet, tako ću najbolje saznati ko sam ja. Život nije skup ciljeva koje treba ostvariti nego avantura koju treba doživeti. Život je putovanje kroz otkrića i spoznaje. Ne volim da budem dugo na jednom mestu. Za mene je putovanje samo po sebi cilj jer volim da otkrivam nova mesta i nove stvari o sebi. Smelo tragam za novim iskustvima jer želim da doživim bolji, autentičniji život. Istraživanje me ispunjava i približava sopstvenoj duši. Negujem slobodu i nezavisnost jer najhrabriji putnici putuju sami. Ambiciozno bežim od dosade jer se u dokolici osećam kao u zamci, dosada mi stvara unutrašnju prazninu. Snagu svoje volje usmeravam na otkrivanje sebe kroz otkrivanje sveta oko sebe. Sa lakoćom kažem Da! životnim izazovima i avanturama, ali mi je mnogo teško i strašno kad se osetim ograničeno i skučeno. Imam potrebu da budem stalno u pokretu, pa ponekad besmisleno lutam, a u bežanju od rutine nekad se povlačim i zatvaram u sebe. Znam da treba da radim na svojim nemirima i nezadovoljstvima i da nemam gde da pobegnem od sebe. Moja samostalnost i istinitost mi pomažu da se trgnem i saberem, ipak sam ja zadovoljni individualista. Možda me neki vide kao lutalicu, ali moj život je moje hodočašće.

